Morada dos Pássaros tem cenários incríveis em Campo Alegre (SC) e apoio da Reisen Clube

Campo Alegre, pequena cidade localizada no nordeste de Santa Catarina, vem se destacando como um charmoso destino serrano. Os campos com araucárias, as cachoeiras, as aconchegantes pousadas, os produtos coloniais, o artesanato e a comida caseira estão entre as principais atrações locais. Em meio às campinas, tem na Serra Dona Francisca seu principal acesso, próxima a Joinville e ao litoral norte de Santa Catarina. É um destino para se desconectar das cidades grandes e recarregar as energias.

Muitas das hospedagens em Campo Alegre são em cabanas rústicas e chácaras na zona rural. Uma boa opção está nas cabanas da Morada dos Pássaros, empreendimento administrado pelo descendente de polonês Valfrido Wielivsky.

O profissional nasceu em Fragosos, distrito de Campo Alegre, e, depois de morar fora de Santa Catarina por mais de 12 anos trabalhando na construção civil, regressou às origens e criou as cabanas Campeira, Gralha e Ninho do Gavião para acomodar famílias e casais em um cenário deslumbrante. Todas estão localizadas em área de preservação ambiental, cercadas de muito verde e equipadas com tudo o há de melhor: cozinha completa, internet banda larga, Smart TV, banheiros com vidros e banheiras de hidromassagem, lareira e balança, para remeter às memórias da infância.

Há ainda nascentes, rios, corredeiras, pequenas cachoeiras, floresta de araucárias preservadas, trilhas, mirantes espetaculares, fogo de chão e uma gastronomia única que pode ser encomendada e preparada com muito carinho. As cabanas podem acomodar entre duas e 15 pessoas, com preços que variam entre R$ 1.000,00 para seis pessoas e R$ 1.500,00 para 10 pessoas. Na sua área de 150 mil metros quadrados, existe lago com pedalinhos, pesca esportiva e deck flutuante. A propriedade está a 7 km de São Bento do Sul e a 9 km de Campo Alegre. Mais informações em: @moradadospassaros.sc

O que fazer em Campo Alegre

Curtir o clima rural e as paisagens de campos repletos de araucárias estão entre as principais coisas na lista do que fazer em Campo Alegre. Mas a cidade possui também alguns belos pontos turísticos e museus para explorar. Não deixe também de adquirir os produtos coloniais orgânicos produzidos em diversos estabelecimentos, além do artesanato de lã de ovelha.

