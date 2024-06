Morretes vibra com a 3ª edição do Festival de música eletrônica em meio a natureza LENDAA Morretes uniu música, experiências holísticas na Mata Atlântica do litoral paranaense

O Festival LENDAA retornou com sucesso para sua terceira edição, realizada entre os dias 21 e 23 de junho, na cidade de Morretes, litoral do Paraná. Com a temática “Day Edition”, o evento reuniu grandes nomes da música eletrônica nacional e internacional, como Lost Desert, Awen e Antdot, proporcionando uma experiência única de conexão com a natureza.

A programação começou na sexta-feira, 21 de junho, com uma “pré-festa” exclusiva para convidados especiais e os 100 primeiros compradores do passaporte completo do festival. A noite contou com apresentações de Sarah Stenzel, Neoclassic e Max & Tissi. No sábado, (22) a festa oficial teve início às 14h no Santuário Nhundiaquara, uma reserva natural com mais de 400 hectares de Mata Atlântica. O evento contou com performances de artistas renomados como Antdot (Brasil), Awen (França), Enrico & Carmo (Brasil), HOO (Brasil), Lost Desert (Bélgica), M. Petrelli (Brasil), Raffael Camargo & Bruno Massa (Brasil) e Scure (Brasil), criando uma conexão entre o público e a natureza.

A madrugada de domingo, 23 de junho, foi marcada pelo “after oficial” da LENDAA Morretes, com apresentações de Anonimat (Brasil), Malive (Brasil) e Sucre (Brasil), encerrando o festival com muita classe. A LENDAA Morretes se consolidou como um dos eventos de música eletrônica mais autênticos do Brasil, promovendo uma celebração que une música, natureza e conexões holísticas. Além dos artistas, o evento contou com profissionais de sound healing, aromaterapia, tarô e runas. O festival também implementou soluções sustentáveis, como coleta seletiva de lixo, compostagem de resíduos orgânicos e neutralização de carbono através do plantio de árvores nativas.

“Esta edição da LENDAA Morretes, com destaque para atrações diurnas, intensificou os conceitos da festa, com três dias dedicados à interação com a natureza, muita música e cultura, com responsabilidade ecológica, em um cenário deslumbrante no litoral paranaense”, destacou Richard Rüppel, sócio e idealizador do evento.

Morretes, cenário do festival, é um dos principais destinos turísticos do Paraná, conhecida por seu ecoturismo e gastronomia, especialmente o tradicional barreado. Os participantes puderam chegar na cidade por meio de um passeio de trem pela Serra do Mar paranaense, considerado um dos mais belos do mundo.



O festival contou com a presença de influenciadores como Mel Maia, Duda Rubert, Diego Suberbi, Brenno Leone, Luisa Alvarenga e Camila Trianda. Durante as pausas na programação, as celebridades aproveitaram para explorar a gastronomia local e as belezas naturais da região.

“Mais uma vez, a LENDAA superou nossas expectativas e nos mostrou que estamos no caminho certo para consolidar o evento como um dos mais conceituais e importantes do país. O retorno do público e dos artistas foi incrível. Todos muito surpresos e impactados com a energia da festa. Estamos construindo uma história muito bonita, que está nos deixando muito orgulhosos”, completa Rüppel.