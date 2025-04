Mostra As Cientistas ocupa Centro de Exposições de Salesópolis até 7 de maio Exposição gratuita explora o papel das mulheres na ciência e seus impactos históricos Cartão de Visita|Do R7 07/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h46 ) twitter

Exposição gratuita explora o papel das mulheres na ciência e seus impactos históricos

O legado de mulheres que desafiaram limites e transformaram a história por meio da ciência está em destaque na exposição gratuita "As Cientistas: Mulheres e Trabalho", em cartaz no Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria, em Salesópolis (SP), e pode ser visitada até 7 de maio.

A mostra é realizada em colaboração com o Museu da Energia de Salesópolis, com patrocínio da EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e apoio da Prefeitura de Salesópolis.

"As Cientistas: Mulheres e Trabalho" convida o público a refletir sobre a trajetória histórica das mulheres na ciência e como suas contribuições foram essenciais, embora frequentemente não reconhecidas. O projeto destaca as dificuldades enfrentadas por mulheres para acessar educação formal e espaços de prática científica, e como elas superaram preconceitos e estereótipos de gênero para se tornarem pioneiras em suas áreas.

Os conteúdos e a pesquisa desta exposição são fruto de projetos já desenvolvidos pela instituição, entre eles as exposições “Liberdade, Mulher e Ciências”, uma parceria com o Museu Catavento; “Energia e Transformação” (painel “Mulheres Cientistas”); e o projeto de pesquisa “Mulheres da Energia”.

Temas da exposição

Entre os temas explorados está a história das mulheres na ciência, destacando como elas foram afastadas de ambientes científicos e profissionais por séculos e como a resistência e determinação de muitas abriram caminhos importantes. Destaca-se também como as pioneiras venceram preconceitos e se tornaram essenciais em descobertas científicas, apesar de muitas vezes terem suas invenções registradas sob pseudônimos ou nomes de maridos. E, por fim, a reflexão acerca das barreiras atuais que ainda impedem as mulheres de alcançar plena participação nas ciências, e a importância de continuar a luta por igualdade de gênero.

Serviço - Exposição "As Cientistas: Mulheres e Trabalho"

Visitação: até 7 de maio

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, 08h às 12h e das 13h às 17h

Local: Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria (Rua Prefeito Antônio Camargo Primo, 150, Salesópolis – SP).

Entrada: gratuita

Sobre a Fundação Energia e Saneamento

Criada em 1998, a Fundação Energia e Saneamento atua na pesquisa, preservação e divulgação do patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e de saneamento ambiental. Está presente em várias regiões do Estado de São Paulo, por meio das unidades do Museu da Energia (São Paulo, Itu e Salesópolis) e de centrais geradoras hidrelétricas que, a partir do reposicionamento, voltarão a funcionar também como usinas parque abertas ao público (Brotas, Rio Claro, Salesópolis e Santa Rita do Passa Quatro). A Fundação realiza ações culturais e educativas que reforçam conceitos de cidadania e incentivam o uso responsável de recursos naturais, trabalhando nos eixos de patrimônio histórico e cultural, ciência, tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Site: https://www. energiaesaneamento.org.br/

Instagram: @museudaenergia

Facebook: Museu da Energia

YouTube: Museu da Energia