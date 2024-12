Mötley Crüe celebra os 35 anos do álbum “Dr. Feelgood” com o lançamento de edição deluxe limitada Trinta e cinco anos após seu lançamento, Dr. Feelgood continua sendo o último grande álbum de rock dos anos 1980 e um dos maiores discos... Cartão de Visita|Do R7 03/12/2024 - 01h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h28 ) twitter

Trinta e cinco anos após seu lançamento, Dr. Feelgood continua sendo o último grande álbum de rock dos anos 1980 e um dos maiores discos de rock de todos os tempos. Gravado em Vancouver com o produtor Bob Rock e lançado em 1989, este álbum icônico levou o MÖTLEY CRÜE ao primeiro lugar na Billboard Top 200 e conquistou a certificação de 6X PLATINA nos EUA. O álbum consolidou o status da banda, recém-sóbria, como superstars globais, alcançando o Top 10 na Austrália (PLATINA), Canadá (3X PLATINA), Finlândia, Noruega, Nova Zelândia (PLATINA), Suécia, Suíça (OURO) e Reino Unido (OURO).

Com cinco grandes singles que dominaram as rádios e os pedidos da MTV, a turnê mundial Dr. Feelgood manteve o Mötley Crüe na estrada e no ar, viajando em seu próprio jato particular por mais de dois anos. O primeiro single, “Dr. Feelgood”, com sua introdução memorável, refrão marcante e videoclipe contundente, chegou ao Top 10 na parada de singles Hot 100 dos EUA. “Kickstart My Heart”, que originalmente atingiu o Top 30, tornou-se a faixa mais popular da banda, com mais de 1,5 bilhão de streams e presença constante em filmes, comerciais, jogos e eventos esportivos. Outros sucessos do Hot 100 incluem “Without You” (#8), “Don’t Go Away Mad” (Just Go Away) (#19) e “Same Ol’ Situation” (S.O.S.), cujo videoclipe capturou a excitação dos fãs em um show ao vivo.

A turnê mundial Dr. Feelgood começou no lendário Moscow Music Peace Festival, na Rússia, e quando a turnê terminou no final de 1990, a banda já havia tocado mais de 100 shows para mais de 2 milhões de fãs fiéis. Até hoje, o Mötley Crüe continua a lotar estádios ao redor do mundo, com muitos clássicos de Dr. Feelgood em seu setlist.

O destaque da celebração do 35º aniversário será um Box Set de Edição Limitada, disponível em LP e CD com a versão remasterizada do álbum original, além de demos raras e faixas ao vivo. O Box Set também inclui um livreto de 24 páginas com fotos inéditas de bastidores e shows, um itinerário da turnê Dr. Feelgood, pôster, patch, passe de backstage, folheto de show, kit de imprensa, envelope médico e palheta de guitarra. A celebração se iniciou com o lançamento de “Dr. Feelgood - Live”.

Além do box set, haverá uma versão deluxe em streaming e seis diferentes configurações de vinil: uma versão exclusiva para lojas independentes, um vinil exclusivo do Walmart com capa 3D, uma versão exclusiva da Target com vinil Zoetrope, um Picture Disc da Amazon, uma edição exclusiva da Urban Outfitters e o vinil preto padrão. A edição de aniversário também estará disponível em CD com arte lenticular 3D exclusivo do Walmart, além de uma versão padrão em CD. Todas as variantes apresentam uma arte de capa reimaginada.

35th Anniversary LP Box Set Edição Limitada inclui:

Álbum Original Remasterizado em Vinil Verde/Preto

EP de Demos em Vinil Verde/Preto

EP Ao Vivo em Vinil Verde/Preto

Livro de 24 Páginas com fotos inéditas de shows ao vivo e dos bastidores

Pôster 18" x 24" com arte reimaginada do álbum

Réplica do Backstage Pass

Patch

Réplica do folheto de show ao vivo

Itinerário da turnê Dr. Feelgood (16 páginas)

Kit de imprensa completo:

Pasta

Comunicado de imprensa original de 1989

Foto de imprensa original 8” x 10”

Envelope médico

Palheta de guitarra

Tracklist do álbum:

T.n.T. (Terror ‘n Tinseltown) Dr. Feelgood Slice Of Your Pie Rattlesnake Shake Kickstart My Heart Without You Same Ol’ Situation (S.O.S.) Sticky Sweet She Goes Down Don’t Go Away Mad (Just Go Away) Time For Change

Tracklist (Demos):

Dr. Feelgood (Demo) Get It For Free (Demo) Kickstart My Heart (Demo) Time For Change (Demo) Without You (Demo)

Tracklist Ao Vivo:

Dr. Feelgood (Live) Don’t Go Away Mad (Just Go Away) (Live) Without You (Live) Kickstart My Heart (Live) Same Ol’ Situation (S.O.S) (Live)

Vince Neil – Vocais, Guitarra Rítmica, Harmônica, Shakers

Tommy Lee – Bateria, Vocais de Apoio

Nikki Sixx – Baixo, Vocais de Apoio, Órgão, Piano

Mick Mars – Guitarras, Vocais de Apoio

Produtor: Bob Rock

Sobre Mötley Crüe:

Mötley Crüe, originária de Los Angeles, CA, tem dominado o cenário do rock há mais de 40 anos. A banda já vendeu mais de 100 milhões de álbuns mundialmente, conquistou 7 discos de platina e multi-platina nos EUA, 22 hits no Top 40 de rock mainstream, 6 singles no Top 20 de pop, 3 indicações ao GRAMMY®, 5 livros best-sellers do New York Times, uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood e um filme de sucesso na Netflix. Com quase 10 bilhões de streams acumulados e mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, Mötley Crüe é reconhecida por suas performances ao vivo icônicas, esgotando turnês pelo mundo em frente a milhões de fãs. A banda também inovou ao realizar a primeira residência de rock em Las Vegas, com uma série de shows esgotados em 2012.

Sucessos como "Kickstart My Heart" e "Home Sweet Home" são frequentemente licenciados por grandes marcas como NASCAR, Dodge, Coldwell Banker, Carl's Jr. e KIA, além de aparecerem em séries populares como Stranger Things e Cobra Kai. A biografia da banda, The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, tornou-se best-seller do New York Times em 2001, vendendo mais de 1 milhão de cópias mundialmente. Desde então, os membros da banda publicaram mais 5 livros, também best-sellers. Em 2019, a Netflix lançou o filme The Dirt, baseado no livro de sucesso. Em 2024, a banda icônica deu início a uma nova era ao assinar com a Big Machine Records e lançar o single "Dogs of War".

Para mais informações e datas de turnês, visite motley.com.