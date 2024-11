Motörhead, Saxon e Uriah Heep: CDs ganham novas edições no Brasil A parceria entre Wikimetal e Oporto da Música está trazendo mensalmente ao mercado brasileiro uma variedade de discos clássicos de... Cartão de Visita|Do R7 25/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h48 ) twitter

A parceria entre Wikimetal e Oporto da Música está trazendo mensalmente ao mercado brasileiro uma variedade de discos clássicos de rock e metal que antes nunca tinham sido disponibilizados em CD ou eram difíceis de encontrar no país, vários deles em edição especial com slipcase. Veja abaixo os álbuns que já estão disponíveis este mês nas principais lojas e online na Wikimetal Store:

Motörhead

Em novembro, chegam às lojas dois álbuns do Motörhead: Overnight Sensation (1986), que é o primeiro álbum do Motörhead a não contar com o guitarrista Würzel e o primeiro a contar com uma banda de três integrantes desde Another Perfect Day (1983), marcando a última mudança de formação.

Também está disponível Hammered (2002), gravado na casa de Chuck Reid em Hollywood Hills e produzido por Thom Pannunzio, e lembrado pela sua temática mais sombria e reflexiva influenciada pelos ataques de 11 de Setembro.

Saxon

O sexto projeto do Saxon, Crusader, lançado em 1984, foi gravado no estúdio Sound City e teve seu título inspirado no logotipo do jornal inglês Daily Express e por um carro da Ford chamado Cortina Crusader.

Uriah Heep

Disponibilizado em 1972, The Magician's Birthday, quinto trabalho do Uriah Heep, foi baseado vagamente em um conto escrito pelo tecladista Ken Hensley. A edição de dois discos conta com a versão deluxe expandida de 2003 e a remasterizada de 1996 que inclui duas faixas bônus.