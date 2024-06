Mu Bispo lança novo single exclusivo para o filme “Avassaladoras 2.0” A música “Eu e Você Pelo Mundo” marca o romance do casal de protagonistas do filme, formado pelo próprio Mu e por Fefe Schneider, e...

A música “Eu e Você Pelo Mundo” marca o romance do casal de protagonistas do filme, formado pelo próprio Mu e por Fefe Schneider, e já está disponível nas plataformas digitais. Ouça agora!

Avassaladoras 2.0 chega amanhã 13 de junho aos cinemas de todo o Brasil! Com segredos do passado, conflitos de gerações, dramas e muito romance, a nova produção nacional conta com dois dos nomes mais populares das redes sociais atualmente: Fefe Schneider e Bibi Tatto.

Aproveitando a estreia do filme, o ator e cantor Mu Bispo, que interpreta o influenciador J-Crush, lança com exclusividade a música “Eu e Você Pelo Mundo”. A canção é tema do casal formado por J-Crush e Bebel (Fefe Schneider) e aparece em uma icônica cena de serenata. Segundo Bispo, a composição aconteceu durante as gravações de Avassaladoras 2.0, depois da produção do filme propor a criação de uma música original para a cena romântica entre os personagens. Na versão de estúdio, o produtor e amigo Rafael Picoli ajudou no processo de gravação. Já a mixagem e masterização ficou por conta de Leandro Dib.

Publicitário de formação, Bispo nunca deixou a exigente carreira corporativa impactar negativamente sua dedicação à música. Em 2018, o artista teve sua primeira experiência profissional e de grande exposição como músico, chegando às semifinais do programa “The Voice Brasil” e iniciando o lançamento de seu trabalho autoral, como “Mu Bispo”. Desde então, sua fanbase cresce e Mu vem acumulando conquistas artísticas importantes, dentre elas a marca de mais de 2 milhões de streams nas plataformas de áudio, a conquista de um financiamento coletivo de mais de R$50 mil, a gravação de projetos especiais com grandes produtores, como Dudu Borges, a participação no elenco de dois longas-metragens nacionais (“O Melhor Verão das Nossas Vidas” e “Avassaladoras 2.0”) e a representação do Brasil num evento de artistas latinos do Tiktok, em Nova York.

A faixa “Eu e Você Pelo Mundo” já está disponível nos perfis de todos os streamings de áudio de Mu Bispo.

Com um enredo leve, divertido e cheio de reviravoltas, o longa tem direção de Mara Mourão e roteiro de Tony Goes, e é baseado na história original do sucesso Avassaladoras, de 2002. Em Avassaladoras 2.0, Bebel é uma adolescente apaixonada pelo influenciador ativista ambiental J-Crush. De sua casa em Hollywood, ela troca mensagens com J se passando por uma atriz em ascensão. Porém, sua mãe Laura (Juliana Baroni) decide que elas irão passar férias no Brasil, onde tem sua farsa desmascarada e vê os planos com o amor de sua vida escaparem. Agora, Bebel vai tentar reconquistá-lo com a ajuda de Lu (Bibi Tatto), sua melhor amiga super sincera, e sua mãe Bebel. Nessa tentativa de recuperar o amor e falar a verdade, segredos vão ser revelados e mãe e filha descobrem que têm muito mais em comum do que podem imaginar.