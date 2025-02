Muato realiza 2ª edição de oficina de música para teatro no MUHCAB, na Gamboa “Oficina de Som e Silêncio” acontece de 18 a 22 de fevereiro, das 13h às 17h Cartão de Visita|Do R7 17/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h26 ) twitter

“Oficina de Som e Silêncio” acontece de 18 a 22 de fevereiro, das 13h às 17h

Quais são os caminhos de expressão da musicalidade no teatro? Esse é o ponto de partida da “Oficina de Som e Silêncio”, evento que o premiado multiartista Muato lança em 2025 e que já chega à sua segunda edição do dia 18 a 22 de fevereiro, das 13h às 17h, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), na Gamboa, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas na rede social de Muato: @muatomuato.

O projeto é contemplado pelo edital Pró-Carioca, programa de fomento à cultura carioca, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura. Nessa experiência destinada a profissionais e estudantes de artes cênicas, o aclamado diretor musical - duplamente indicado e ganhador do Prêmio Shell de Teatro em 2024 - tem como referência a sua trajetória e concepção criativa para transmitir aos alunos inscritos o conhecimento que o faz criar, performar e adaptar textos teatrais com uma expressão musical contemporânea e performativa.

Ao longo de cinco dias consecutivos, Muato transmitirá seu conhecimento e visão sobre percussão corporal, uso não tradicional da voz, o ritmo do texto, composição para cena e aspectos que observa, envolve e aplica em sua vivência nos palcos. Cada dia contém uma programação que visa aprofundar conhecimentos e caminhos a serem vivenciados pelos inscritos de forma prática.

De acordo com o multiartista, o projeto tem o propósito de contribuir para a cena teatral da cidade a partir da provocação de novas perspectivas artísticas na relação entre música e teatro, gerando, com isso, novas abordagens e conduções nas futuras produções artísticas realizadas pelos profissionais e estudantes impactados. Desde o início de seu processo como diretor musical de teatro, ele lembra que nunca tomou conhecimento sobre nenhum curso ou oficina que tivesse como objetivo principal aprofundar aspectos da abordagem musical dentro da linguagem teatral, o que o motivou a mudar essa realidade.

- A vocação musical da cidade se reflete na abundante produção teatral com temática musical ou com forte presença da música nos espetáculos aqui nascidos. No entanto, a formação de profissionais capacitados tanto para performar (atores, por exemplo), quanto para criar (diretores musicais e compositores para teatro, por exemplo) tem fragilidades devido ao tempo necessário para adquirir tais habilidades e à falta de um processo didático e organizado de transmissão desse conhecimento. Com a oficina, queremos formar artistas mais preparados para as futuras produções na cidade, mas também multiplicadores de conhecimento – destaca Muato.

Acessibilidade

A oficina contará com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e bolsas com gratuidade para estudantes de baixa renda.

O MUHCAB fica na rua Pedro Ernesto, 80, na Gamboa.

Sobre Muato

Artista da música desde a infância e há oito anos produzindo intensamente para a cena teatral, Muato se destaca pelo uso criativo da musicalidade em cena. Com a utilização de conhecimentos pouco convencionais, como a percussão corporal, surpreende também na capacidade de composição e vem se notabilizando e tendo reconhecimento, sendo premiado pelo Prêmio APTR em 2020 por “Oboró - Masculinidades Negras” e atualmente duplamente indicado ao maior prêmio de teatro do Brasil, o Prêmio Shell de Teatro, pela música de “Chega de Saudade!”, ao lado de Felipe Storino, e de “Pelada - A Hora da Gaymada”.

Na Alemanha, foi premiado como produtor musical, pelo álbum da cantora Denise Krammer, recebendo seis prêmios pela crítica alemã especializada do AWARDS DEUTSCHER ROCK & POP PREIS 2019, entre eles os de: "Melhor Álbum de World Music", "Melhor Álbum de Pop Latino" e "Melhor Arranjo".

Um dos diretores musicais mais atuantes do circuito carioca, circula, no período de apenas um ano, com oito espetáculos em que assina a direção musical: “Pelada - A Hora da Gaymada”, “O Pequeno Herói Preto”, “Negra Palavra - Solano Trindade”, “Chega de Saudade!”, “O Admirável Sertão de Zé Ramalho”, “Guasú”, “Abismo de Rosas” e “Ray — Você Não Me Conhece”.