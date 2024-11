Mudriniz estreia clipe de "Me Diz", faixa do seu novo álbum "Potencial Latente" O disco autoral revela as lutas pessoais e a busca por autodescoberta do artista, misturando pop, rock e influências urbanas Cartão de Visita|Do R7 30/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h09 ) twitter

Após estrear o álbum "Potencial Latente" em todas as plataformas digitais, Mudriniz dá continuação do projeto com os lançamentos dos novos videoclipes das faixas. Após lançar os visuais de "Vem Me Ver", "Caí Na Real" e "24 Horas", agora ele disponibiliza o audiovisual da canção "Me Diz", que já está disponível no YouTube do artista.

‌



Com autenticidade e seu estilo marcante, o trabalho do novo príncipe do pop revela as lutas pessoais e a busca por autodescoberta do artista. O álbum é um projeto autoral e composto por 11 faixas, sendo 9 delas inéditas e 2 já lançadas anteriormente,

Com uma sonoridade rica, o álbum - produzido por Lucas Coji e finalizado pelo Gabriel Olivieri -, traz a essência do pop (vibração, refrões chiclete e camadas de voz) em composições que dão vontade de dançar, sensualizar e refletir do jeito que só o pop consegue fazer. Além disso, também explora influências de diversos estilos musicais, como rock, MPB, eletrônica e a música urbana.

‌



Para oferecer ao público uma experiência completa do universo e mensagens que ele deseja passar, Mudriniz preparou visuais para todas as canções do projeto. O videoclipe de "Me Diz" é o quarto a ser disponibilizado no YouTube. Os clipes das outras músicas chegam nas próximas semanas.

O novo audiovisual traz uma estética mais pesada, com elementos de terror e pesadelo. A camisa de força e a máscara simbolizam tipos de controle que o artista deveria ter, como se por um tempo ele realmente tivesse se privado e se tornado refém de si mesmo.

‌



Mudriniz revela que a canção, tanto em sua letra quanto na estética e sonoridade, foi moldada a partir de uma experiência pessoal, o que a transformou em um dark pop. Diferente das outras faixas mais alegres, essa se destaca por ser mais densa e experimental - o que se conecta com a estética do clipe-, incorporando elementos da cultura brasileira e influências eletrônicas. A música também explora um lado psicodélico, com o uso do teremim, que cria uma sensação de paranoia. O tema principal aborda o uso de substâncias químicas, relacionado à experiência vivida por seus pais, e questiona a dúvida entre ficar ou partir, além do poder que um filho pode ter para causar mudanças na vida dos pais.

Além disso, a canção reflete uma revolta interna e um questionamento profundo: até que ponto é possível intervir em uma história que não é inteiramente sua? "É importante para mim porque, ao olhar para o meu passado, vejo aquela criança sem saber o que fazer, pensando: 'Eu não consigo salvar vocês, mas posso me salvar. Será que, ao me salvar, ajudo vocês de alguma forma?'. Essa faixa é especial por trazer esse questionamento juvenil e tem uma razão muito particular para estar entre as outras músicas", declara o cantor.

A locação

O clipe foi gravado em uma locação onde o artista já havia estado há dois anos, durante um projeto de um amigo, Vicro, com quem colaborou na música "Baby Se Quiser". Ele alugou o espaço para o próprio projeto, e, na primeira visita, a casa despertou algo especial em Mudriniz. Ela trazia lembranças de sua própria casa, sendo grande, diferente e com elementos que ele aprecia, como áreas verdes, espaços abertos e um belo jardim. Esteticamente, a casa se alinhava perfeitamente com o que ele imaginava para "Potencial Latente", e desde aquela primeira visita, o lugar se destacou como um ambiente especial.

"Senti que era ali. Não só pela experiência com o Vicro, mas também porque essa locação é usada para várias gravações de outros programas e projetos, o que a torna um espaço importante para o entretenimento. Simbolicamente, é especial para mim porque estive lá antes de me tornar o artista Mudriniz. Agora, gravei todos os visuais do projeto nesse lugar, o que cria uma conexão simbólica com minha jornada", ele afirma.

Para os próximos visuais, o público pode esperar a continuidade da narrativa já iniciada. Cada visual se conectará ao anterior, formando uma história coesa que explora fases e momentos da infância do artista, além de incorporar histórias que ele ouviu ao longo da vida. Os visuais se complementam dentro da casa, que é apresentada como cenário central, e o público é guiado por diferentes espaços, experimentando as emoções que esses ambientes evocam.

"Podem esperar essa evolução da narrativa e, no futuro, vão entender melhor como isso se relaciona com a minha vida pessoal. Além disso, haverá novos conteúdos nas redes sociais para divulgar o álbum que acabou de sair", explica Mudriniz.

Feedback do público

Quanto ao retorno do público desde o lançamento do álbum, o artista afirma: "O feedback que tenho recebido, tanto de pessoas próximas quanto de pessoas mais distantes pelas redes sociais, tem sido muito positivo. Cada um já tem compartilhado sua música favorita, e estou anotando tudo para, quem sabe, fazer algo especial no futuro. Tem sido extremamente gratificante, porque o meu objetivo com esse projeto era me conectar com novos públicos, e posso dizer que isso já aconteceu. Minhas músicas entraram em várias playlists, estou tocando em rádios, e até ganhei um sorteio que me colocou em uma delas. Isso me deixa muito feliz, pois sempre foi um grande sonho estar no rádio", ele comemora.

Artista independente, Mudriniz é uma das novas apostas do cenário do pop nacional. Nascido em São Paulo, se destaca também como dançarino, provando o título como artista multifacetado. Nas plataformas digitais, soma mais de 150 mil plays e agora o "principezinho do pop" se prepara para novos passos na carreira.

