Muito além do sertanejo, Gusttavo Lima lança projeto de regravações Cantor coloca no ar as quatro primeiras faixas do novo trabalho “Embaixador Acústico” Cartão de Visita|Do R7 08/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h17 ) ‌



Cantor coloca no ar as quatro primeiras faixas do novo trabalho “Embaixador Acústico”

Áudio: SMB.lnk.to/EmbaixadorAcustico

Clipes: SMB.lnk.to/ ClipesEmbaixadorAcustico

Responsável por grandes sucessos da música sertaneja na atualidade, Gusttavo Lima apresenta seu mais novo projeto, “Embaixador Acústico”. Recheado de regravações, o trabalho mostra o cantor indo muito além do gênero musical que tem o consagrado como um dos maiores artistas do país, com versões repaginadas de diversos hits do cenário nacional.

Logo no EP de estreia, que chega às plataformas digitais e YouTube no dia 07/08, Gusttavo Lima contempla as faixas: “A Noite” (gravada pela cantora Tiê em 2014 e que fez parte da trilha sonora da telenovela I Love Paraisópolis, em 2015), “Quando a Chuva Passar” (canção que é um dos maiores hits de Ivete Sangalo) e “Amanhã Não se Sabe” (sucesso da banda LS Jack registrado no álbum Tudo Outra Vez, de 2003). Fechando o EP, a romântica “Nossa Preferida Sertaneja” (que fez parte do álbum “Do Outro Lado da Moeda” – primeiro álbum de estúdio do Gusttavo Lima, gravado em 2013) tem espaço garantido no repertório.

Com produção musical de Newton Fonseca e direção de André Caverna, o projeto “Embaixador Acústico” tem lançamento pela Balada Music e Sony Music e deve reunir um total de 80 singles, entre regravações, inéditas, músicas que traduzem o ‘lado B’ de Gusttavo Lima, além de clássicos e canções alternativas, que expressam a versatilidade do artista. Já na próxima semana (dia 14/08), serão liberadas quatro novas faixas: “Sem Radar”, “Meu Jeito de Sentir”, “Ponto Final” e “Sem Você”.

“O público pode aguardar grandes surpresas. Estamos realizando um projeto bastante diferenciado, com músicas para todos os gostos. A ideia é manter uma sequência de lançamentos nas plataformas e no YouTube, sempre trazendo novidades para os fãs. Fiquem ligados!”, diz Gusttavo Lima, que há seis anos está consagrado no posto de artista número 1 nas rádios de todo o Brasil e fechou o primeiro semestre de 2024 novamente em primeiro lugar com “Relação Errada” (feat com a dupla Bruno & Marrone).

Para saber mais, acesse:

Site: www.gusttavolima.com.br

Redes sociais: @gusttavolima