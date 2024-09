Mumuzinho disponibiliza clipe de “Black Love”, faixa do primeiro volume do DVD "Conectado" Primeira parte do novo projeto do artista chegou às plataformas em agosto Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 16h14 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h14 ) ‌



‌



Mumuzinho disponibilizou nesta quarta-feira o videoclipe de “Black Love”, faixa presente no primeiro volume de seu novo DVD "Conectado", considerado o maior projeto de sua carreira. Este é o segundo audiovisual divulgado dentre as músicas presentes na coletânea; o primeiro foi o de “À Três”, que viralizou e atualmente soma mais de 3,2 milhões de reproduções.

Lançada em agosto, a primeira parte do “Conectado” inclui 7 faixas e traz músicas inéditas e parcerias especiais com Péricles, Milthinho e Rodriguinho. O DVD foi gravado em São Paulo em julho, em um show com ingressos esgotados, e promove uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público.