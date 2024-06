Museu do Ipiranga inaugura nova exposição temporária Museu do Ipiranga apresenta nova exposição temporária: “Sentar, guardar, dormir: Museu da Casa Brasileira e Museu Paulista em diálogo...

Museu do Ipiranga apresenta nova exposição temporária: “Sentar, guardar, dormir: Museu da Casa Brasileira e Museu Paulista em diálogo”

(Helio Nobre)

Camas, redes, armários, cadeiras e guarda-roupas fazem parte do nosso cotidiano e revelam detalhes importantes sobre soluções criativas encontradas para atender necessidades básicas como sentar, guardar e dormir, em diferentes épocas.

Com foco nessas três ações humanas, o Museu da Casa Brasileira e o Museu Paulista reuniram móveis criados nos últimos quatro séculos para a exposição temporária “Sentar, guardar, dormir: Museu da Casa Brasileira e Museu Paulista em diálogo”, inaugurada no dia 11/6, no Museu do Ipiranga.

São 164 peças que evidenciam a diversidade cultural e social brasileiras, abordando as heranças indígena, portuguesa e afro-brasileira, além daquelas relacionadas às diversas imigrações e migrações que marcaram nossa sociedade.

A mostra conta com a curadoria da Profa. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego e do Prof. Dr. Paulo César Garcez Marins, docentes do Museu Paulista, e de Giancarlo Latorraca, arquiteto e ex-diretor técnico do Museu da Casa Brasileira. Também contou com a colaboração de Rogério Ricciluca Matiello Félix e Wilton Guerra, como assistentes de curadoria.

A exposição permanece em cartaz até 29/9, das 10h às 17h, com última entrada às 16h. A entrada é franca. Baixe o folder da exposição aqui.