Música da cantora Pitty ganha nova versão em álbum do grupo BaianaSystem "Bicho Solto" é regravada pela cantora e faixa se une a novos versos de Russo Passapusso, SekoBass e Vandal Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 21h06

“Bicho Solto” é regravada pela cantora e faixa se une a novos versos de Russo Passapusso, SekoBass e Vandal

Faixa do disco “Matriz”, de 2019, da cantora e compositora Pitty, “Bicho Solto” ganhou uma nova versão no recém-lançado álbum do BaianaSystem, “O Mundo dá Voltas”, o quinto do grupo. A faixa foi gravada novamente pela artista e incorporada à “Cobra Criada”, canção de Russo Passapusso, Marcelo SekoBass e o rapper soteropolitano Vandal.

Inicialmente eles queriam fazer uma versão de Bicho Solto. Então Seko fez uns beats e começamos a trocar essa ideia. Passou um tempo e a proposta veio diferente, a de usar o refrão de Bicho Solto e depois introduzir outra base com uma letra que achei sensacional. O resultado ficou incrível e acho que as duas partes se complementam. Pra mim é uma honra fazer parte dessa track junto com meus irmãos talentosíssimos do Baiana e ainda com a participação fantástica do Vandal. Cobra Criada tá no mundo! , celebra Pitty.

Ouça Cobra Criada/ Bicho Solto aqui