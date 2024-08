Música Explode nas Paradas e se Torna Hino na Festa do Peão de Barretos 2024 Com 35 milhões de visualizações no YouTube e 24 milhões de plays no Spotify, o público transforma a música em um fenômeno incontestável... Cartão de Visita|Do R7 28/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h31 ) ‌



Com 35 milhões de visualizações no YouTube e 24 milhões de plays no Spotify, o público transforma a música em um fenômeno incontestável

A 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2024, realizada de 15 a 25 de agosto, atraiu mais de 900 mil pessoas ao parque, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. O evento, o maior rodeio da América Latina, trouxe muitos destaques, mas a música "Fivela com Fivela" de Rionegro & Solimões se destacou de maneira extraordinária, tornando-se um verdadeiro hino do evento. Executada em todos os cantos do parque de peão e a qualquer hora do dia, a canção reverberou entre os milhares de presentes, unindo vozes e sentimentos em uma celebração que refletiu a alma sertaneja.

A interpretação poderosa de Rionegro & Solimões, com suas vozes inconfundíveis e carregadas de emoção, dá vida à narrativa tocante da letra composta por Elcio di Carvalho, Júnior Pepato, Benício Neto, Diego Silveira e Rafa Borges. A música conta a história de um casal que enfrenta a dor de uma separação após um desentendimento em uma festa de rodeio. Preso às memórias de um amor inesquecível, o protagonista é dominado pela saudade e pelo desejo de reencontro. "Fivela com Fivela" encapsula toda a intensidade desse desejo, oferecendo uma experiência única que apenas Rionegro & Solimões poderiam proporcionar.

Além de se destacar como o grande hino de Barretos 2024, a música já conquistou as principais paradas de sucesso no Brasil. Entre as 5 mais tocadas em todas as rádios do país, "Fivela com Fivela" já ultrapassou 24 milhões de streams no Spotify e 35 milhões de visualizações no YouTube. Nas redes sociais, a canção continua a dominar, com milhares de compartilhamentos e milhões de menções, reafirmando seu status como um dos maiores sucessos de Rionegro & Solimões e um verdadeiro hino do sertanejo atual.

Parte do DVD "Rionegro & Solimões em Uberlândia", gravado em 3 de outubro de 2023, "Fivela com Fivela" é uma das 10 faixas inéditas do projeto, que reúne 21 canções ao todo. O DVD também conta com participações especiais de Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, e Luan Pereira. Com produção musical de Juninho Melo e direção de vídeo de André Caverna, a produção executiva ficou a cargo de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas.

Este novo projeto vem para reforçar ainda mais a trajetória de sucesso de Rionegro & Solimões, que, em 35 anos de carreira, já gravaram mais de 435 músicas, lançaram 19 CDs e 6 DVDs, e venderam mais de 15 milhões de cópias. Com mais de 12.000 shows realizados, dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla, músicas que se tornaram trilhas sonoras icônicas de novelas e diversos recordes de público, a dupla marcou profundamente a cultura popular brasileira. Sucessos como 'Sola da Bota', 'Só Lembranças', 'Peão Apaixonado', 'Frio na Madrugada' e 'O Cowboy Vai Te Pegar' continuam a ressoar na memória do público, enquanto suas apresentações mantêm a energia contagiante e a conexão profunda com os fãs.

