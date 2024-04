Ná Ozzetti homenageia Carmen Miranda e Rita Lee em show “Balangandãs Babilônia” Apresentação única acontece no dia 17 de fevereiro, sábado, às 21h, no Teatro Paulo Autran

Apresentação única acontece no dia 17 de fevereiro, sábado, às 21h, no Teatro Paulo Autran

Créditos: Naira Marcatto

Carmen Miranda e Rita Lee são duas das maiores referências para Ná Ozzetti. Ambas foram homenageadas pela cantora em discos gravados: Love Lee Rita (1996) e Balangandãs (2009). A ideia de reunir o repertório de Carmen e Rita num show é inusitada e condiz com a trajetória e personalidade artística de Ná, que traz uma leitura pessoal para a apresentação.

Em 1996, Ná aceitou o desafio de gravar um CD dedicado à obra de Rita Lee. Na ocasião, cuidou de tudo: da escolha das canções à direção musical. Fã de Rita Lee desde Os Mutantes, Ná fez uma leitura pessoal de sua obra, passando por todas as fases da carreira de Rita.

Em Balangandãs, Ná ressignifica Carmen, ao dispor da mesma aptidão de sua precursora para manter o canto numa região melódica fluida entre a música e a linguagem oral, quando os contornos cantados são muito próximos das entoações da fala.

Ná conta que sempre viu similaridades entre Carmen e Rita, cada uma no seu tempo e estilo: “são duas artistas gigantes, que concentram em si inumeráveis talentos, e que me encantam desde que as vi pela primeira vez. Ambas, cheias de graça e carisma, se inventaram como personagens, e a partir daí criaram obras-primas, que são referências do que melhor se produziu nesse nosso país”.

Além de referências, Carmen e Rita têm muito em comum. Ícones nacionais e internacionais, artistas multitalentos, à frente de seus tempos e cujas performances têm como característica fundamental: o humor.

“O show Balangandãs Babilônia é um imenso presente para minha trajetória artística pessoal, que ofereço a todos. Poder estar no palco do Sesc Pinheiros com Carmen, Rita, e tudo e todos o que isso envolve é uma oportunidade preciosa, que está prestes a nascer”, destaca a cantora.

Ná divide o palco com os músicos: Dante Ozzetti (violão), Mário Manga (guitarra, violoncelo e violão tenor), Sérgio Reze (bateria), Zé Alexandre Carvalho (contrabaixo) e Fernando Sagawa (sopros).

Serviço

Ná Ozzetti em “Balangandãs Babilônia”

Dia 17 de fevereiro de 2024. Sábado, às 21h.

Ingressos: R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia) R$ 50 (inteira)

Local: Teatro Paulo Autran (1000 lugares)

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h. Para atividades no Teatro Paulo Autran, preço único: R$12 (credencial plena) e R$ 18 (credencial MIS, credencial atividades e não credenciados ao Sesc).