Naiara Azevedo brilha no Carnaval na Sapucaí Cantora se apresentou no último sábado (08) em camarote da Brax Cartão de Visita|Do R7 11/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantora se apresentou no último sábado (08) em camarote da Brax

O Carnaval 2025 chegou ao fim, e a cantora Naiara Azevedo fez, no último sábado (08), uma apresentação memorável na grande Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. O evento, que foi no dia do desfile das campeãs, contou com a organização do camarote da Brax, responsável por organizar todo o campeonato brasileiro pela CBF e foi um verdadeiro espetáculo de música e alegria.

Naiara, que é uma das vozes mais queridas do Brasil, encantou o público com seus sucessos “50 reais”, “Palhaça”, “Última Vez”, além de cantar hits como “Evidências”, proporcionando uma experiência inesquecível para os presentes, já que o camarote foi exclusivo, com acesso apenas para convidados, garantindo um ambiente intimista e de alto nível.

"Foi uma emoção indescritível cantar no camarote da Sapucaí! A energia do público, o brilho dos desfiles das campeãs e a vibração do Carnaval no coração do Rio de Janeiro são algo que nunca vou esquecer. Estar ali, cantando para tanta gente e ver todos se entregando à música, foi um sonho”, declara Naiara.