Naldo Benny lança a inédita "Noite de Prazer" Produzida pelo artista, a canção chega às plataformas de áudio nesta quinta, 21h, às 21h Cartão de Visita|Do R7 21/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h28 )

Produzida pelo artista, a canção chega às plataformas de áudio nesta quinta, 21h, às 21h

Ouça aqui: https://naldobenny.lnk.to/ NoiteDePrazer

Precursor do funk pop no Brasil, Naldo Benny vem construindo uma carreira brilhante ao longo de 25 anos. Dono de sucessos como “Exagerado”, “Amor de Chocolate”, “Se Joga” e “Taca Gin Que É Pra Chapar”, agora o artista adiciona mais um grande single à sua setlist de sucessos. A romântica e sensual, “Noite de Prazer” estreia em todas as plataformas de áudio às 21h desta quinta, 21.

Registrado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o videoclipe chega ao YouTube no dia seguinte às 18h. O produto traz uma coreografia envolvente, marca registrada de Naldo desde o início de sua carreira, em 2000.

‌



“Eu tô bem empolgado com o lançamento dessa faixa. Ela é uma música chiclete mesmo, com uma dança legal, o que acredito que o público vai gostar muito também, e tem uma batida envolvente, a letra é quente… tem tudo pra ser um grande sucesso, então quero convidar geral pra dar o play em ‘Noite de Prazer’, disponível dia 21 nas principais plataformas de música”, convida Naldo.

Com produção geral da STAR BENENT em conjunto com a REV PRODUÇÕES e a High Level Produções, e musical sob o comando de Mãozinha, DJ Leopoldo, Almir Delas, além do próprio Naldo Benny, “Noite de Prazer” foi dirigida pela MAP STYLE.

‌



Agora, o artista se prepara para registrar um álbum de 25 anos de carreira. “XXV” será gravado e disponibilizado no próximo ano, e promete mostrar todas as versões de Naldo Benny nas últimas duas décadas e meia.

Naldo Benny - Noite de Prazer (Compositores: Almir Delas; Calena; Ellen Cardoso; Mãozinha; MC BDK; Tainá Seabra)

‌



Lançamento: 21 de novembro de 2024

Letra:

Beijo teu pescoço

Te deixo louquinha

Cara de safada

Vem sentar por cima

Falo no ouvido

Quente e gostosinho

Sabe que eu tô na maldade

Pra te fazer enlouquecer

Ê, Ê, Ê

Mais uma noite de prazer

Ê, Ê, Ê

Vem que eu te quero

Lá em casa

Sem nada

Melada

Molhada

Tudo isso pra você não esquecer

Nós trancados dentro do quarto

Fazendo amor

Corpo suado

Sei que você é exigente

Pede de frente

Pede de lado

Lingerie pra aquecer

Hoje, eu sei que vai ter

Hoje, vai ser pra valer

Pra te fazer enlouquecer

Ê, Ê, Ê

Mais uma noite de prazer

Ê, Ê, Ê

Vem que eu te quero

Lá em casa

Sem nada

Melada

Molhada

Tudo isso pra você não esquecer