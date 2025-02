Naldo Benny vai homenagear Arlindo Cruz durante gravação de novo projeto de pagode “Casa do Naldo” será registrada no dia 20 de janeiro, no Faro Beach Club, no Rio de Janeiro, com participações de Xanddy Harmonia,... Cartão de Visita|Do R7 16/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 16/01/2025 - 21h46 ) twitter

“Casa do Naldo” será registrada no dia 20 de janeiro, no Faro Beach Club, no Rio de Janeiro, com participações de Xanddy Harmonia, Suel, Pagode do Adame, Orochi, MC PJ 23, Arlindinho e mais!

Há poucos dias da gravação de seu audiovisual, que vai trazer uma versão de Naldo Benny no pagode, o artista revela os preparativos para uma homenagem a Arlindo Cruz. Para a ocasião, ele convida Arlindinho, filho do ícone do samba e figura central na música brasileira. O tributo será feito durante o registro do audiovisual “Casa do Naldo”, que vai ser registrado no dia 20 de janeiro, no Faro Beach Club, Rio de Janeiro, com participações de Xanddy Harmonia, Suel, Pagode do Adame, Orochi, MC PJ 23 e mais! Naldo vai interpretar “O Bem”, hit de Arlindo lançado em 2011.

“Eu sou muito fã do Arlindo Cruz, de toda a trajetória brilhante dele e da grande contribuição dele no samba e mpb. Lembrei esses dias que eu já cantei com ele no ‘Barril 8000’, que era um pagode que tinha aqui na Barra da Tijuca.”, conta Naldo; “Esse vai ser meu primeiro projeto no pagode, então nada mais justo do que homenagear minhas maiores referências”, completa.

O público de Naldo também vai poder acompanhar de perto a gravação do audiovisual e a homenagem a Arlindo Cruz, já que Naldo abriu a venda de ingressos pelo site Guichê Web - acesse aqui e garanta o seu.

Sobre Arlindo Cruz

Arlindo Cruz é um dos maiores ícones do samba e da música popular brasileira. Nascido no Rio de Janeiro em 1958, o cantor, compositor e instrumentista é conhecido por sua habilidade no violão e no cavaco, além de ser autor de grandes sucessos como "O Show Tem Que Continuar" e "Se Eu Não Te Amar". Sua carreira inclui passagens por importantes grupos e escolas de samba, como "Os Originais do Samba" e a Mangueira, consolidando-se como uma das principais referências do samba de raiz. Com uma trajetória repleta de prêmios e reconhecimento, Arlindo Cruz segue sendo uma grande inspiração para novos artistas do gênero. Mesmo após enfrentar um grave problema de saúde em 2017, quando sofreu um AVC, ele continua a ser uma figura central na música brasileira, com uma legião de admiradores que celebram sua contribuição à cultura do samba. Sobre ‘Casa do Naldo’ Referência e precursor do funk no Brasil, Naldo Benny se destaca há duas décadas e meia no cenário musical. O que muita gente se esquece é que o artista iniciou sua carreira no pagode como backing vocal do Grupo Disfarce. Além disso, ele é compositor da canção "Depois do Amor” (2008), sucesso na voz de Belo, e ainda gravou as faixas “Seu Jorge” com a colaboração de Alexandre Pires, “Eu Venci” ao lado de Xande de Pilares e “Um Amor Puro" com o grupo Os Mulekes. Celebrando suas raízes, Naldo grava seu primeiro projeto no ritmo com participações de Xanddy Harmonia, Suel, Pagode do Adame, Orochi, MC PJ 23, Arlindinho e mais!

SERVIÇO

Casa do Naldo

Data: 20 de janeiro de 2025

Local: Faro Beach Club

Endereço: Av. Niemeyer, 101 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ

Horário: 12h

Ingressos no site Guichê Web

https://www.guicheweb.com.br/ casa-do-naldo_37729