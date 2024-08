Nando Reis lança álbum triplo + disco bônus de músicas inéditas e prepara turnê por 25 cidades Trabalho mais ambicioso de sua carreira até então, como ele mesmo define, Uma Estrela Misteriosa é um projeto colaborativo, inclusivo... Cartão de Visita|Do R7 31/07/2024 - 23h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 23h23 ) ‌



Trabalho mais ambicioso de sua carreira até então, como ele mesmo define, Uma Estrela Misteriosa é um projeto colaborativo, inclusivo, sustentável e descentralizado

Poucos artistas chegam ao patamar em que não precisam provar mais nada a ninguém. É o caso do cantor, compositor, músico e produtor Nando Reis. Com 42 anos de trajetória, ele já escreveu mais de 600 composições, ultrapassou a marca de 1.200 músicas gravadas, possui mais de 10 discos lançados em sua carreira solo e outros 13 como integrante da banda Titãs, venceu três prêmios Grammy Latino e segue realizando mais de 100 shows por ano. É seguro afirmar que Nando se consolidou como um dos maiores nomes da música brasileira e está em sua melhor fase.

Oito anos depois de Jardim-Pomar (2016), seu oitavo trabalho de estúdio solo, ele anuncia o lançamento de um álbum triplo - Uma, Estrela e Misteriosa - com mais um de bônus, Revelará o Segredo, ou seja, quádruplo, com 26 músicas inéditas e quatro regravações no total. O disco bônus estará disponível apenas como extra de um box especial em vinil.

Numa inversão do que se tem visto no mercado fonográfico, quem comprar o box físico, em LPs, terá acesso a todas as músicas no mesmo momento. Já quem optar por ouvir os trabalhos nas plataformas de áudio terá de esperar um pouco mais. A divulgação no formato digital será feita em etapas, ao longo de dois meses, com liberações semanais a partir de 23 de julho. A venda do box com os quatro álbuns se inicia no dia 27 de julho, no site do artista. O lançamento dos LPs individuais também será feito em fases.

Ouça “Uma”, já disponível em todas as plataformas via ONErpm.

“Sou da década de 1980, quando todo mundo lançava um álbum novo por ano. O mundo mudou e eu, obviamente, passei a ter um ritmo de lançamentos distinto do que estava acostumado, obedecendo ao mercado. Mas, no fundo, eu sou um compositor de grande produtividade. Hoje, com 61 anos, me sinto muito melhor e mais lúcido. Estou sóbrio, ativo e disposto”, afirma.

“Eu sou ligado nessa coisa da quantidade, da série, do agrupamento de itens semelhantes, mas distintos ao mesmo tempo. Esse é o raciocínio que eu tenho não só para músicas, mas para minha própria carreira. Fazer um disco é como organizar vasos, reunindo e agrupando diferentes espécies. Tudo é análogo”, completa ele.

Produzido por Barrett Martin, com co-produção de Felipe Cambraia, produção executiva de Diogo Damascena e mixado por Jack Endino, os álbuns contam com Nando na voz e violão, junto de Barrett (bateria), Cambraia (baixo), Walter Villaça (guitarra), Peter Buck (guitarra) e Alex Veley (teclados), além de participações de outros músicos ao longo das faixas, como Mike McCready (guitarra) e Matt Cameron (bateria), ambos integrantes do Pearl Jam; Duff McKagan (baixo), do Guns N’ Roses; Sebastião Reis (violão de 12 cordas), da banda Colomy; e Krist Novoselic (baixo), ex-integrante do Nirvana.

“Esse trabalho é realmente uma obra-prima em termos de composição e experimentação musical, com 30 músicas que transitam por diversos gêneros, como rock, soul, R&B, samba e música clássica. Ironicamente, as origens desse álbum gigante são bastante humildes”, afirma Barrett.

Uma Estrela Misteriosa realmente surgiu de forma despretensiosa. A princípio, Nando e sua banda se reuniram no estúdio Da Pá Virada, em São Paulo, para a gravação de duas músicas inéditas para o programa “Singing Earth”, idealizado por Barrett.

“Fomos tão bem que acabamos gravando dez músicas. Nesse meio tempo, ele escreveu outras dez. Apesar de não termos planejado, quando nos demos conta, estávamos gravando um álbum. Foi tudo muito rápido e natural”, lembra Barrett.

“Se me perguntam qual é a minha profissão, eu respondo ‘sou um fazedor de discos’. É o que eu mais gosto de fazer, porque reúne tudo: a criação em forma de composição e arranjo, a aplicação do que me formou e a semente para o que virá”, afirma Nando. O registro do processo de criação e gravação das canções se transformou em um documentário homônimo, com direção de Raimo Benedetti.

Além do lançamento audacioso (um feito impressionante, ainda mais se tratando de um artista independente), ele se prepara para viajar pelo país apresentando o novo trabalho. A série de shows terá início pela região Amazônica, em 20 de setembro, em Macapá, para celebrar o Equinócio de Primavera, e a turnê Uma Estrela Misteriosa também tem passagem confirmada por Belém, Manaus, Belo Horizonte, Fortaleza, Teresina, São Paulo, Natal, Salvador, Recife, Aracaju, Ribeirão Preto, Vitória, Curitiba, Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Chapecó, Passo Fundo, Brasília, Goiânia e Campinas.

Nando sempre deixou clara a sua preocupação com causas sociais e fez questão de fundamentar a nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. O projeto terá intérprete de libras em todas as apresentações, buscará fornecedores locais para produção de itens exclusivos por onde a turnê passar e selecionará artistas regionais para gravarem uma música de sua escolha do álbum "Uma Estrela Misteriosa" em colaboração com o Nando Reis.

"Queremos que as músicas deste álbum ultrapassem os nossos nichos. Contamos com os artistas regionais para criarem uma versão exclusiva, ao seu modo, e mostrar suas particularidades para todo o Brasil", explica Diogo Damascena.

Já o viés de superação diz respeito à luta do cantor durante anos contra o alcoolismo e as drogas. Uma Estrela Misteriosa é o primeiro projeto feito pelo artista completamente sóbrio. A preocupação com o meio ambiente é uma das principais bandeiras levantadas pelo músico e, por isso, a turnê respeitará protocolos e indicadores alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Queremos seguir pelo menos 5 objetivos, dentre os 17 ODS da ONU, em cada cidade pelas quais passarmos”, conta. O último pilar, da autenticidade, leva em conta o fato de que há mais de 40 anos ele percorre o mundo com seus shows e continua a compor canções repletas de subjetividade e características marcantes.

Onerpm, Rádio MIX, Popline, Audiency, Eletromidia e Oceania Eventos são parceiros da turnê Uma Estrela Misteriosa, realizada pela Relicário Produções.

Sobre Nando Reis: Nando Reis, com 42 anos de trajetória, já escreveu mais de 600 composições, ultrapassou a marca de 1.200 músicas gravadas, possui mais de 10 discos lançados em sua carreira solo e outros 13 como integrante da banda Titãs, venceu três prêmios Grammy Latino e segue realizando mais de 100 shows por ano.