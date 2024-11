NANNAI Boutique cria coleção beachwear assinada pela artista plástica pernambucana Simone Mendes Peças foram especialmente criadas para a NANNAI Boutique, e o primeiro lote já esgotou Cartão de Visita|Do R7 27/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 14h48 ) twitter

O NANNAI, escolhido um dos dez melhores hotéis do país pela imprensa nacional, continua levando novidades para seus hóspedes. É o caso da criação de uma coleção exclusiva com peças que levam as aquarelas da pernambucana Simone Mendes. Ao todo, foram criados 3 modelos com estampas dos dois hotéis, e um chinelo com a estampa do NANNAI Noronha. Com o primeiro lote já esgotado, a NANNAI Boutique anuncia a chegada do segundo, já a partir de novembro. É uma oportunidade para quem quiser levar o NANNAI para casa.

A arte sempre esteve no DNA do NANNAI, e a parceria com a Simone Mendes já dura 4 anos. A artista plástica estampa a identidade visual do NANNA e suas aquarelas podem ser vistas pelos dois hotéis, em Muro Alto e Noronha. “Vestir uma aquarela é como vestir um sentimento, neste caso, sobre o NANNAI e a cultura pernambucana”, comenta Mendes. “Essas peças poderão ser levadas pelos hóspedes para suas casas, de forma que agora terão um pedaço do hotel sempre consigo”, finaliza.

A Gerente da NANNAI Boutique, Danila Cardoso, explica, que a ideia de criar uma NANNAI Collection, é oferecer algo que seja exclusivo NANNAI. “É impressionante como a coleção criada com a Simone tem movimento nos tecidos, os tons vão ganhando forma no trabalho de desenhar os sentimentos da Simone. Isso explica a rapidez com a qual as peças esgotaram, e já confirmamos a reposição de toda a coleção para novembro”, conta.

Sobre o NANNAI

Com destaque para o luxo como valor de quem busca o propósito de viver a cultura local somada ao que há de melhor na experiência do turismo internacional, o NANNAI nasceu em Muro Alto, praia do município de Ipojuca, Pernambuco. Com o mesmo sonho, chegou a Fernando de Noronha proporcionando a sua exclusiva hospedagem com afeto em forma de pousada boutique. A marca pertence ao Grupo Meira Lins e é um organismo vivo que escreve memórias especiais no coração e na mente das pessoas. Certificado pelo GPTW como um dos melhores lugares para trabalhar em 2022, 2023 e 2024, escolhido o Melhor Hotel de Praia do Brasil pelo público da Revista Prazeres da Mesa e um dos melhores hotéis de bem-estar do mundo no TripAdvisor, o NANNAI tem energia para, junto a seus 400 colaboradores e gestores, levar seu jeito singular de receber a outras regiões do Brasil.