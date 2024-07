Natália Lage e Caio Manhente estreiam peça na Grande São Paulo

Alto contraste

Lena Brito codirige a peça de Sérgio Roveri sobre a história de superação de uma mãe, que estreia em julho em Osasco e em mais três cidades da Grande São Paulo

Primeira direção teatral da premiada atriz Ana Beatriz Nogueira, o espetáculo inédito "Ensaio Para Um Adeus Inesperado", de Sérgio Roveri – um dos expoentes da cena teatral paulistana contemporânea –, traz no elenco os atores Caio Manhente e Natália Lage e faz sua estreia em quatro cidades da Grande São Paulo em julho: Osasco (5 e 7), Campinas (21 e 22), Mauá (24 e 25) e Diadema (26 e 27). A produção está sendo viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Programa de Ação Cultural – ProAC.

A peça é puro acolhimento e como ele se faz necessário nos momentos de crise e desesperança. A partir do choque inicial provocado pela morte precoce do filho (Caio Manhente), uma mãe (Natália Lage) caminha para a reorganização das forças necessárias à continuidade de sua existência que, obviamente, em nada lembrará a vida anterior que conhecia antes da manhã daquela trágica segunda-feira.

Por meio de dois monólogos que se alternam em cena, mãe e filho, relembram, cada um a seu modo, o evento traumático ocorrido há sete anos e que mudou para sempre os destinos da família. Ainda que discorra sobre um tema espinhoso e que ainda é considerado tabu em nossa sociedade, a peça procura mostrar caminhos de superação e a busca pela felicidade empreendida pelos personagens da trama, principalmente o da mãe.

Este retrato de um afeto interrompido, que o texto trabalha, tem inegável potencial para despertar a afinidade e intimidade do público, em uma jornada de resiliência e redenção. O espetáculo reúne uma equipe criativa encabeçada por Ana Beatriz Nogueira - referência do teatro, cinema e televisão brasileira, a atriz e produtora tem 40 anos anos de carreira e é uma das únicas três atrizes brasileiras vencedoras do Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim, ao lado de Marcélia Cartaxo e Fernanda Montenegro.

A trilha sonora leva a assinatura de Zélia Duncan e o cenário e o figurino são de Analu Prestes. A direção de produção cabe à Dobbs Scarpa, de Fábio Dobbs e Guilherme Scarpa, empresa responsável também pela assessoria de comunicação do espetáculo. A realização é da renomada produtora paulistana Casa Azul Produções, a partir do edital Proac 2023.

Levar aos palcos um projeto como este, acena com novas possibilidades de análise a respeito de algumas questões primordiais desta época em que vivemos como, por exemplo, a relação entre pais e filhos, o sistema patriarcal que oprime as famílias, a pressão, ainda que disfarçada, sobre os jovens em transição para o universo adulto, a medicalização do sofrimento e a necessidade de manter intactas as aparências quando tudo ao redor já desmoronou. Os temas propostos, sob o ponto de vista do espetáculo, falam sobretudo da nossa contemporaneidade.

Ficha técnica

Texto: Sérgio Roveri

Concepção: Ana Beatriz Nogueira

Direção: Ana Beatriz Nogueira e Lena Brito

Elenco: Natália Lage e Caio Manhente

Cenário e figurino: Analu Prestes

Iluminação: Paulo César Medeiros

Tricô: Ticiana Passos

Trilha Sonora: Zélia Duncan e Ana Beatriz Nogueira

Arranjos e Direção Musical: Léo Brandão

Direção de Produção: Dobbs Scarpa

Produtora Assistente: Ivy Farias

Fotos: Guilherme Scarpa

Designer: Alexandre de Castro

Assessoria institucional e jurídica: Ivy Farias

Realização: Casa Azul Produções Artísticas

Serviço

OSASCO

Teatro Municipal Glória Maria Garcia Giglio

Av. dos Autonomistas, 1533 - Vila Yara, Osasco - SP, 06020-015

Telefone: (11) 3685-9596

Dias 5 e 7 de julho.

Sexta, às 20h.

Domingo, às 17h e às 19h.

70 min. 16 anos.

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Vendas: Bilheteria Express

Workshop de produção gratuito dia 07/07, às 14h30

CAMPINAS

Teatro Iguatemi

Avenida Iguatemi, 777 - Vila Brandina

Dias: 21 e 22 de julho

Domingo, às 18h e às 20h

Segunda, às 20h

70 min. 16 anos.

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Vendas: Ingresso Digital

MAUÁ

Teatro Municipal Anselmo Haraldt Walendy

Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia

Dias: 24 e 25 de julho

Quarta, às 20h

Quinta, às 19h e às 21h

70 min. 16 anos.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Vendas: Bilheteria Express

Workshop de produção gratuito dia 25/07, às 14h30

DIADEMA

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 - Centro

Dias: 26 e 27 de julho

Sexta, às 20h

Sábado, às 17h e 19h

70 min. 16 anos.

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Vendas: Bilheteria Express

Workshop de produção gratuito dia 27/07, às 14h