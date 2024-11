Negra Li celebra empoderamento, autoestima e esperança no novo single “Black Money” A faixa, que chega às plataformas digitais via ONErpm nesta sexta-feira (29), faz parte do próximo disco da artista Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h28 ) twitter

Nesta sexta-feira (29), uma das vozes mais potentes do rap nacional, Negra Li, lança o single “Black Money”. A música é o primeiro lançamento do seu próximo disco, previsto para 2025, e estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

A faixa vem cheia de referências a pessoas pretas que são ícones, ressignificando símbolos e padrões estruturalmente impostos pela sociedade e também reforça o conceito do movimento “Black Money”, que surgiu com o objetivo de diminuir desigualdades, promovendo o empoderamento financeiro de pessoas negras.

“Black Money” tem o instrumental produzido por Douglas Moda e Paiva Prod, repleto de swing e nuances cadenciadas em um boombap que destaca ainda mais a força e o impacto do discurso presente na letra de Negra Li.

Além de estar disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “Black Money” chega acompanhado de um videoclipe que aborda temas e pautas essenciais, como a valorização da beleza negra, o combate à objetificação da mulher, o pan-africanismo, o movimento dos Panteras Negras, além de fazer uma homenagem a Vini Jr., referência no combate ao racismo.

Este é o primeiro lançamento de Negra Li que integrará seu próximo disco, prometendo trazer referências e participações inéditas.

Sobre Negra Li: Liliane de Carvalho, mais conhecida como Negra Li, é uma cantora, rapper, compositora e atriz brasileira. Formada em música pelo coral da Universidade de São Paulo, é considerada o principal nome feminino do rap nacional. Com uma trajetória marcada pela personalidade forte e força nas suas composições que nasceram do rap desde que tinha 16 anos, a artista é dona de grandes sucessos nacionais como “Você vai estar na minha”, “Não é sério” em participação com o grupo Charlie Brown Jr. e internacional como em uma versão de “Beautiful” de Akon. Sua trajetória é marcada pelas histórias contadas em suas músicas, como em seu último álbum “Raízes”, com 11 faixas que contam um pouco de suas experiências e conta com participações de grandes nomes da música brasileira como Seu Jorge. Também lançou “Brasilândia”, gravado no local onde cresceu, a música fala da realidade na comunidade e possui uma mensagem social muito importante. Em 2021 lançou "Comando", que fala de ancestralidade, legado e força, o clipe é uma super produção e foi gravado numa fazenda no interior de São Paulo, e "Eu Preciso Ir" parceria com o Ferrugem, aqui ela abriu seu coração e transformou em arte o momento que ela decidiu se escolhe.

