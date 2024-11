Nelson Motta comemora aniversário de 80 anos no Blue Note Rio, com show especial O jornalista e compositor recebeu amigos de diversos segmentos da cultura e da indústria do entretenimento, como Lulu Santos, Walter... Cartão de Visita|Do R7 05/11/2024 - 14h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O jornalista e compositor recebeu amigos de diversos segmentos da cultura e da indústria do entretenimento, como Lulu Santos, Walter Salles, Boni, Regina Casé, Maitê Proença, Bia Lessa, entre outros

A quarta-feira foi de pura comemoração no Blue Note Rio, a casa teve o privilégio de celebrar os 80 anos do jornalista, escritor, compositor e produtor musical Nelson Motta. Esteve presente uma sumidade de artistas e nomes da indústria cultural e empresarial. Da música estiveram presentes , Marcos Valle, Jards Macalé, Lulu Santos, Paulo Miklos, Fernanda Takai, Sandra Pêra, Duh Moraes e Leiloca Neves.

Do cinema e teatro, estiveram presentes Walter Salles, Regina Casé, Maitê Proença, Patrícia Pillar e Cissa Guimarães. Do jornalismo, Ancelmo Góis, Leilane Neubarth, Natuza Neri e Ricardo Abreu. A noite contou ainda com show do grupo Os Garotin, de São Gonçalo.

‌



BLUE NOTE RIO

O Blue Note Rio ocupa um espaço com aproximadamente 700 m², sendo dividido em três ambientes: Calçadão, na área externa, em pleno calçadão de Copacabana, com capacidade para 110 lugares; Piano Bar, no primeiro piso, com 140 lugares; Palco, no segundo andar, com capacidade para 200 pessoas, espaço onde acontecem os shows e também conta com uma varanda. No Calçadão e no Piano Bar os clientes podem jantar, ouvir música ambiente e usufruir dos espaços sem a necessidade de pagar ingresso.

‌



A franquia chegou ao Brasil através do empresário Luiz Calainho. No time de patrocinadores estão as cervejarias Heineken e Blue Moon, o Hotel Fairmont, além do patrocínio master da Porto Bank.

A MARCA BLUE NOTE

‌



Inaugurado em 1981 em Nova York pelo proprietário e fundador Danny Bensusan, o Blue Note possui filiais no Havaí, Califórnia, Japão (Tóquio), Itália (Milão) e China (Pequim e Xangai). A noite de estreia, em 30 de setembro, contou com o Nat Adderley Quintet. Logo, o lugar se estabeleceu como a principal casa de shows da cidade, já tendo recebido nomes como Ray Charles, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Lionel Hampton, Oscar Peterson, Chick Corea, Keith Jarrett e muitos outros.

BLUE NOTE RIO

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ

Ingressos aqui