Nenhum de Nós divulga agenda dos primeiros meses do ano com apresentações internacionais Além das cidades brasileiras, a banda gaúcha vai passar pelos EUA e Japão

Alto contraste

A+

A-

Além das cidades brasileiras, a banda gaúcha vai passar pelos EUA e Japão

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Créditos: Raul Krebs

No início do mês, a banda gaúcha Nenhum de Nós divulgou as datas do primeiro semestre de sua turnê. Além de shows em diversas capitais brasileiras - Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Goiânia -, a novidade na agenda fica por conta das apresentações internacionais.

Em abril, o grupo volta a se apresentar na Ásia, onde esteve em 2010, quando tocou na Expo Shanghai, na China. Desta vez o show será no Japão, na cidade de Nagoya, em apresentação fechada (corporativa), no Teatro Kakitsubata Large Hall, no Centro Cultural Chiryu, dia 28.

A estadia no território japonês será rápida, pois logo a banda embarca para os Estados Unidos, para sua primeira turnê no país. Dia 18 de maio, o Nenhum de Nós sobe ao palco do “Brazilian Festival”, na cidade de Tampa, na Flórida. Já no dia seguinte, 19, será a vez de Boston, no Mix 360 Degrees, e finalmente no dia 24, o grupo é atração no Sony Hall, em Nova Iorque.

Com trinta e sete anos de carreira, o grupo já ultrapassou o número de mais de 2.350 shows e acaba de receber seu primeiro Disco de Diamante. A marca foi obtida através do álbum ao vivo lançado em 2007, “A Céu Aberto”, pelas comemorações dos vinte anos da banda. Com uma coleção de hits das duas primeiras décadas do grupo, “A Céu Aberto” (Íma Records/Radar Records) ultrapassou a performance de mais de cento e cinquenta milhões de execuções nas plataformas digitais.