Nenhum de Nós volta a Ribeirão Preto cinco anos depois da última apresentação na cidade Banda gaúcha se apresenta no dia 10 de agosto na 6ª edição do Brazilian Bacon Day Cartão de Visita|Do R7 31/07/2024 - 23h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 23h33 ) ‌



Banda gaúcha se apresenta no dia 10 de agosto na 6ª edição do Brazilian Bacon Day

Cinco desde a última apresentação em Ribeirão Preto (SP), a banda gaúcha Nenhum de Nós está de volta a cidade no próximo dia 10 de agosto como uma das atrações da 6ª edição do Brazilian Bacon Day. O evento, considerado o maior festival de bacon do país, acontece de 9 a 11 de agosto, no Alcans Hall (antigo Quinta Linda).

Curiosamente, o último show do grupo em Ribeirão Preto também foi no Brazilian Bacon Day, festival que conta com o carinho da banda. “Naquela ocasião, compartilhamos o palco com o CPM 22 e foi um momento muito especial”, recorda Carlos Stein, guitarrista da Nenhum de Nós. “Cinco anos é muito tempo, estávamos com saudade desse evento que é puro rock n’ roll”, complementa.

Ícone do rock nacional nas décadas de 80 e 90, a banda recebeu, em 2024, seu primeiro “Disco de Diamante”, pelas mais de 150 milhões de execuções do projeto “A Céu Aberto”, um dos principais trabalhos do grupo, nas plataformas digitais. A banda traz para Ribeirão Preto sucessos como “Camila, Camila” e “Astronauta de Mármore”.

O evento

A 6ª edição do Brazilian Bacon Day traz para o público algumas novidades. A primeira delas é o tempo de duração: serão 3 dias do festival que representa a união entre música, lazer e gastronomia. O evento acontece de 9 a 11 de agosto no Alcan Hall (antigo Quinta Linda) – esta será a primeira vez que um evento utilizará toda a área do complexo.

De acordo com a organização do evento, são esperadas cerca de 20 mil pessoas nos três dias festival, que atrai fãs de toda a região. “O Brazilian Bacon Day é um evento plural, que tem opções para todos os gostos, tanto musicais quanto gastronômicos”, destaca Giuliano Guedes, fundador e organizador do evento.

Atrações

Além de Nenhum de Nós, o Brazilian Bacon Day traz um line-up com nomes consagrados do rock, metal e pop do país, além de nomes que têm conquistado espaço no cenário musical brasileiro.

A banda Biquini (antes Biquini Cavadão), se apresenta no palco do festival com sucessos como “Vento Ventania”, “Dani” e “Janaína”. Com hits como “Mulher de Fases”, “Eu Quero Ver o Oco” e “I Saw You Say”, Raimundos é outra atração confirmada no festival.

Di Ferrero, fundador e vocalista do NX Zero, vem ao Brazilian Bacon Day com músicas que marcaram uma geração de fãs, enquanto Angra sobe ao palco do festival como um dos grandes nomes do Metal brasileiro.

Completam a programação a cantora Giovanna Moraes e a banda ribeirão-pretana Allen Key.

Outras novidades

Principal novidade do festival em 2024, a “Cidade do Bacon” começa na sexta-feira (09) e vai até domingo (11). O espaço gastronômico contará com assadores renomados, com pratos que trazem o bacon e outros cortes suínos como protagonistas. Para quem busca opções vegetarianas e veganas, o festival também contará com um cardápio diversificado.

“É um evento dentro do evento, que vai funcionar durante os três dias, com estações gastronômicas, shows ao vivo e entrada gratuita, é chegar e curtir”, comenta Guedes. “Queremos consolidar esse espaço como uma opção de lazer para toda a família. A ‘Cidade do Bacon’ é para quem não quer assistir algum show ou, simplesmente, sair para comer em um lugar diferente com a família”, finaliza.

Ingressos

Os fãs podem garantir os ingressos do festival em três modalidades: pista; open bar (individual e casal); e open bar e open food (individual e casal).

Os valores variam entre R$ 70 e R$ 730 (adicionados da taxa de conveniência), e estão à venda pelo site https://articket.com.br/e/ 1779/brazilian-bacon-day- ribeirao-preto, na 4CM Tintas, localizada na Av. Independência, 3525, e na Loja EBEG, na Av. Castelo Branco, 777.

Serviço

Brazilian Bacon Day 2024

Data: 9, 10 e 11 de agosto

Local: Alcans Hall (SP-330, s/n - KM 303)

Atrações*: Biquini, Nenhum de Nós, Raimundos, Di Ferrero, Giovanna Moraes, Angra e Allen Key

Ingressos: 4CM Tintas (Av. Independência, 3525), Loja EBEG (Av. Castelo Branco, 777) ou articket.com.br

Informações: @brazilianbaconday