Nick Cave & The Bad Seeds lançam hoje seu novo álbum “Wild God” Nick Cave & The Bad Seeds lançam hoje seu novo álbum Wild God nas plataformas de streaming, em CD, e em vinil Cartão de Visita|Do R7 02/09/2024 - 17h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h01 ) ‌



"Esta obra-prima fará você se apaixonar novamente pela vida ★★★★★" - The Guardian

"Um álbum profundamente humano, o pastor afastando-se de seus sermões para buscar maravilhas e êxtase ★★★★" - MOJO

"Um álbum que fará você acreditar no poder transformador do amor ★★★★★" - The Independent

"Um álbum edificante de um músico que está pronto para viver novamente ★★★★" - The Scotsman

"Uma celebração feroz do amor (9/10)" - Uncut

"Uma revolta de rock gospel, os Bad Seeds no seu momento mais tumultuado em 20 anos" - The Sunday Times

Nick Cave & The Bad Seeds lançam hoje seu novo álbum Wild God nas plataformas de streaming, em CD, e em vinil. O álbum foi aclamado pela crítica mundial, recebendo avaliações de 4 e 5 estrelas em diversas publicações. Cave comenta: "Espero que o álbum tenha o mesmo efeito nos ouvintes que teve em mim. Ele explode nos alto-falantes e me envolve completamente. É um disco complicado, mas também profundamente eufórico."

Ao longo das dez faixas de Wild God, a banda alterna entre a convenção e a experimentação, tomando desvios e caminhos inesperados que intensificam as imagens ricas e a emoção nas narrativas de Cave, que tocam a alma. É o som de um grupo revigorado pela reconexão, tomando voo. Existem momentos que remetem ao passado dos Bad Seeds, mas são breves, servindo apenas para impregnar o movimento incessante e inquieto da banda em direção ao futuro.

Produzido por Cave e Warren Ellis, e mixado por David Fridmann, Cave começou a escrever o álbum no primeiro dia do ano de 2023. Com sessões realizadas no estúdio Miraval em Provence e no Soundtree em Londres, os Bad Seeds adicionaram sua alquimia única, com performances adicionais de Colin Greenwood (baixo) e Luis Almau (violão de cordas de náilon, violão acústico).

"Wild God...não há enrolação nesse disco. Quando ele te atinge, realmente te atinge. Ele te eleva. Ele te move. Eu amo isso nele." - Nick Cave

A banda compartilhou três faixas antes do lançamento: "Wild God", "Frogs" e "Long Dark Night". E, em comemoração ao lançamento de Wild God, a Rough Trade e o Kings Place em Londres organizaram uma sessão exclusiva de perguntas e respostas com Cave na véspera do lançamento. Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir o álbum na íntegra e participar de uma sessão de perguntas com o próprio Cave.

Wild God está disponível globalmente em streaming, CD, e vinil padrão e em edição limitada, pelo selo Bad Seed em parceria com a Play It Again Sam.

Tracklist:

1. Song of the Lake

2. Wild God

3. Frogs

4. Joy

5. Final Rescue Attempt

6. Conversion

7. Cinnamon Horses

8. Long Dark Night

9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)