No aniversário de Ribeirão, Sesc lança cartões-postais de patrimônios culturais da cidade

Parte da programação oficial dos 168 anos de Ribeirão Preto; lançamento inclui um passeio guiado pelos locais

De frente para a Praça XV de Novembro, um palacete de 19 cômodos, na esquina das ruas Duque de Caxias e Tibiriçá, atrai o olhar de quem circula diariamente pelo Centro. Embora familiarizada com a fachada burguesa característica da década de 1920, a maioria da população jamais entrou ali ou conhece a história do sobrado construído para servir de lar a um prefeito da época.

A poucos metros do Palacete Camilo de Mattos, na mesma calçada, está a biblioteca Sinhá Junqueira. A casa de dois andares foi erguida no início da década de 1930 sob influência da arquitetura neoclássica e elementos do período neocolonial brasileiro. Ali, moravam o maior produtor de açúcar das Américas e sua esposa.

Estes e outros prédios compõem o patrimônio cultural do Centro e foram retratados no projeto ‘Que Lugar é Esse?’, a ser lançado pelo Sesc de Ribeirão Preto nesta quarta-feira, dia 19 de junho, quando o município comemora 168 anos de fundação. O projeto consiste num kit com um mapa do entorno e treze cartões-postais, cada um deles retratando um patrimônio, que será distribuído em pontos estratégicos da cidade e aos participantes das atividades do Sesc.

Com a presença de autoridades locais — como o prefeito Duarte Nogueira e o secretário municipal de Cultura, Pedro Leão —, o evento de lançamento será às 10 horas do dia 19, no auditório do Sesc Ribeirão Preto. “Para construir um bom futuro é necessário conhecermos a fundo o passado. Valorizar nosso patrimônio é fundamental para isso”, comemorou Pedro Leão.

Depois da apresentação do projeto, por volta das 10h45, começa ali uma visita guiada a cinco dos patrimônios culturais, com acompanhamento do turismólogo e guia de turismo Rogério Gomes e mediação do designer e ilustrador Denis Tchepelentyky. Com vagas limitadas, a atividade é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo portal sescsp.org.br ou pessoalmente, na central de atendimento do Sesc. No portal, também será possível acessar detalhes sobre o projeto e os treze patrimônios.

Com textos da escritora e jornalista Ana Flávia Lima e imagens de Denis Tchepelentyky, os cartões-postais não revelam o nome do edifício a que se referem, mas trazem informações e a imagem de um detalhe dele. A ideia é instigar o interesse e o pertencimento, ampliando o acesso das pessoas aos bens públicos.

“Queremos que o maior número possível de pessoas tenha oportunidade de conhecer e frequentar estes espaços que carregam em si parte da nossa história”, afirmou o turismólogo Vitor Hugo Vieira, responsável pela programação de Turismo do Sesc Ribeirão Preto.

Os cartões-postais

Revelando novas facetas de uma Ribeirão Preto formada de múltiplas temporalidades e histórias, os postais trazem informações dos seguintes locais:

1- Palacete Camilo de Mattos

2- Biblioteca Sinhá Junqueira

3- Centro Cultural Palace

4- Theatro Pedro II

5- Edifício Meira Júnior

6- Edifício Diederichsen

7- Praça XV de Novembro

8- Praça Carlos Gomes

9- MARP (Museu de Arte de Ribeirão Preto)

10- Palácio Rio Branco

11- Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto

12- Mercado Municipal

13- Sesc Ribeirão Preto.

SERVIÇO

Lançamento do projeto ‘Que Lugar é Esse?’

Data: 19/6, quarta, às 10h

Local: Auditório Sesc Ribeirão

Inscrições no portal www.sescsp.org.br/ programacao/que-lugar-e-esse- ribeirao-preto-sp/