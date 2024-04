No mês de aniversário do Bob Marley, Mari Chamon lança música exaltando o reggae “Bota Um Reggae Pra Tocar”: Mari Chamon lança música exaltando o reggae no mês de aniversário do Bob Marley

“Bota Um Reggae Pra Tocar”: Mari Chamon lança música exaltando o reggae no mês de aniversário do Bob Marley

Neste ano, o mês de fevereiro foi ainda mais importante para o reggae - além da data de aniversário de Bob Marley, o filme “Bob Marley: One Love”, que conta um pouco da sua história, chegou aos cinemas em todo o mundo. Fã do rei do reggae, a cantora e compositora Mari Chamon também escolheu este mês para lançar “Bota Um Reggae Pra Tocar”.

O single é o segundo do EP “Semente de Amor”, que começou a ser lançado em janeiro, e foi produzido pela Blessed Records, no Rio. Nesta composição, a artista exalta o reggae e a importância da música em sua vida.

“Essa música é uma das mais especiais que já compus. Em diversos momentos desafiadores, no reggae encontrei paz, cura e amor, seja ouvindo em casa, ou em shows. ‘O reggae sempre salva, eleva a energia, positive vibrations’", completa com um trecho da canção.

Com distribuição da Sound System Brazil, “”Bota Um Reggae Pra Tocar” chega em todas as plataformas de música no dia 23, à meia-noite. O pré-save já está disponível no link abaixo.

Pré-save:

https://orcd.co/botaumreggaepratocar