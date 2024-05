Normani releva "Dopamine (First Dose)", trailer oficial de seu novo álbum Normani lançou “Dopamine (First Dose)”, trailer oficial de seu aguardado novo álbum, “Dopamine”, com lançamento marcado para 14 de...

Assista: https://www. wheresthedamnalbum.com/

Normani lançou “Dopamine (First Dose)”, trailer oficial de seu aguardado novo álbum, “Dopamine”, com lançamento marcado para 14 de junho de 2024, pela Sony Music. O disco marca um novo e ousado capítulo para a artista de 27 anos, à medida que ela abraça e celebra totalmente a sua sexualidade, mostrando sua jornada rumo à feminilidade divina.

O teaser começa com Normani atendendo ao telefone: “Olá, linha direta 1:59? Estou aqui para satisfazer seus mais profundos e sombrios desejos. Sem regras, sem restrições, apenas pura dopamina”, em tradução livre. A cena corta para a artista se aproximando de um interesse romântico, dançando de lingerie. Ao fundo, seu último single com Gunna, “1:59”, toca, apresentando visuais de ambos os artistas.

O teaser revela, ainda, um trecho de seu próximo single, “Candy Paint”, mostrando Normani em cima de um foguete prateado, com o corpo nu pintado de prata, fazendo referência à capa do álbum, na qual aparece em foguete preto. Este visual traduz, de forma criativa, a essência de “Dopamine”.

O novo álbum de Normani representa uma temporada de liberdade e libertação, celebrando sua jornada. “Dopamine” será lançado em todas as plataformas digitais em 14 de junho de 2024. O pre-save está disponível em wheresthedamnalbum.com.

Sobre Normani:

Normani é uma artista multiplatina, compositora, dançarina e filantropa mais conhecida por seus diversos sucessos pop/R&B e hinos inabaláveis impregnados de estilo, alma e espírito. Criada em Nova Orleans/Texas, alcançou fama internacional como membro do Fifth Harmony, se apresentando para arenas lotadas, recebendo prêmios e lançando uma série de hits multiplatina. Em 2018, iniciou sua carreira solo com o quíntuplo-platina "Love Lies", em parceria com Khalid, e pouco depois lançou o quadruplo-platina "Dancing With A Stranger", com Sam Smith - marcando seu lugar como uma artista solo para ficar de olho.

Sua trajetória de sucesso continuou com os subsequentes singles de sucesso "Motivation" (Platina), "Diamonds", com Meg Thee Stallion, e "Wild Side", com Cardi B - este último ascendeu ao #1 nas paradas Mainstream R&B/Hip-Hop da Billboard. Entre acumular bilhões de streams, ela recebeu seis prêmios BMI Awards, dois prêmios iHeartRadio Music Awards, um MTV Video Music Award, um Variety Hitmaker Award e um Soul Train Music Award. Apesar de sua ascensão mundial à fama, Normani permaneceu fiel às suas raízes, retribuindo em cada oportunidade. Ela é Embaixadora da Diversidade da The Cybersmile Foundation, uma organização sem fins lucrativos comprometida em combater todas as formas de cyberbullying e abuso online, além de ser Embaixadora Global da American Cancer Society.