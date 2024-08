“Nosso Primeiro Beijo” de Gloria Groove é a 3° música mais ouvida na Deezer A plataforma registrou um aumento de 258% de streams da cantora desde o lançamento Cartão de Visita|Do R7 15/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 21h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A plataforma registrou um aumento de 258% de streams da cantora desde o lançamento

Gloria Groove, um dos maiores nomes da música brasileira, lançou em junho seu projeto de pagode intitulado “Serenata” e desde a estreia vem alcançando números expressivos na Deezer.

A faixa de grande destaque no EP, "Nosso Primeiro Beijo", segue entre as mais ouvidas da cantora na plataforma, atingindo um pico de crescimento de 218% em streams comparado ao dia do lançamento.

Além disso, o single que se encontra na 3° posição dos charts, superou em 358% streams diários, a segunda colocada “Me Olha Nos Olhos / Futuro Prometido / Não Tem Perdão (Ao Vivo)". A Deezer divulgou a lista das 10 músicas mais ouvidas de Gloria Groove. Confira abaixo:

Publicidade

Nosso Primeiro Beijo (Ao Vivo) Me Olha Nos Olhos / Futuro Prometido / Não Tem Perdão (Ao Vivo) 5 Minutinhos (Ao Vivo) Câmera Frontal (Ao Vivo) A Loba (Ao Vivo) Poesia Acústica 14 VERMELHO DA BRABA Lud Session #2: Modo Avião / A Tua Voz / 700 Por Hora / Radar / A Música Mais Triste do Ano AMEIANOITE

Além disso, a plataforma revelou que a maioria dos ouvintes da cantora reside nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Entre eles, 67% são homens e 36% são mulheres, principalmente na faixa etária de 18 a 35** anos.

Publicidade

*Dados analisados dentro do período de 14/08/24 a 14/08/24.