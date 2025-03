Nova adaptação de “Romeu e Julieta” chega ao Rio de Janeiro em versão musical A mais icônica história de amor ganha uma nova e vibrante adaptação musical Cartão de Visita|Do R7 31/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A mais icônica história de amor ganha uma nova e vibrante adaptação musical. Romeu e Julieta, o Musical estreia no Teatro EcoVilla Ri Happy para uma curta temporada a partir de 4 de abril. Produzido pelo Ceftem Produções, o espetáculo conta com direção geral de Anderson Rosa e Luiz Filipe Carvalho e apresenta um olhar intenso e contemporâneo sobre o clássico de William Shakespeare, transformando a tragédia dos jovens amantes de Verona em uma experiência musical envolvente e emocionante.

A adaptação traz músicas originais compostas por Gabriel Gravina e Talita Silveira, que assinam também as letras ao lado de Anderson Rosa. A montagem investe em uma estética dinâmica, explorando o embate entre as famílias Montequio e Capuleto, a intensidade do amor proibido e as reviravoltas trágicas que moldam a jornada dos protagonistas.

Os diretores Anderson Rosa e Luiz Filipe Carvalho comentam sobre a riqueza do texto de Shakespeare e sua relevância nos dias atuais:

“Romeu e Julieta é uma das histórias mais conhecidas da humanidade. Para além do arquétipo do amor juvenil, ao nos debruçarmos sobre a dramaturgia, percebemos as nuances dos personagens, os vínculos familiares, a comédia e a tragédia caminhando lado a lado, e a influência do acaso no destino de cada um. Nossa Verona é bela, ágil e pungente, refletindo um mundo cada vez mais veloz e emocionalmente intenso. O público pode esperar compromisso com a obra original do Bardo, um elenco jovem e momentos profundamente emocionantes.”

‌



A trilha sonora original desempenha um papel essencial na narrativa, dando vida ao ambiente de Verona e às emoções dos personagens. O diretor musical Gabriel Gravina destaca o desafio e a riqueza do processo de composição:

“Compor para o teatro musical exige imersão total nos personagens. Suas emoções guiam as escolhas musicais – escalas, ritmos, andamentos – tudo precisa estar alinhado ao que a cena pede. Criar letras que acrescentem ao texto de Shakespeare foi um desafio instigante. Buscamos sempre nos desafiar a ir além, para que cada canção tivesse um impacto genuíno. O amor, a guerra, Verona… tudo em Romeu e Julieta é tão intenso que a vida precisou imitar a arte nesse processo criativo.”

‌



O espetáculo traz ao palco os atores: Ana Rodrigues, Alice Medeiros, Beatriz Ferreira, Bella Mac, Bernardo B. Paiva, Bruno Oliveira, Carol Siqueira, Carolina Berardinelli, Catarina Carrielo, Dora Dadalto, Diego Cordeiro, Edson Alves Jr., Fabrício Menezes, Guilherme Rodrigues, Iris Ramos, J.R. Moreno, Kelly Pera, Laureci Araujo, Laurie, Lucy Nadkarni, Luiza Portela, Mafê Magoulas, Maria Clara Costa, Mirian Nunes, Murici Lima, Natan Cardoso, Nay Rezende, Rafael Borges, Ronaldo Duarte, Vitor Vaimberg e Wesley Carneiro.

Serviço

‌



Local: Teatro EcoVilla Ri Happy – Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Datas e horários:

04/04 – 19h30

05/04 – 20h00

11/04 – 19h30

12/04 – 20h00

18/04 – 19h30

19/04 – 20h00

23/04 – 19h30

25/04 – 19h30

26/04 – 20h00

Duração: 2 horas

Classificação indicativa: 16 anos

Vendas: Bilheteria e Ingresso.com