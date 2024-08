Nova edição do projeto Terça Aberta no Kasulo promove três aberturas de trabalhos de dança Projeto criado pela Cia Fragmento de Dança tem como atrações os espetáculos Corpo Coreografia Primeira, de Daniel Fagus Kairoz; Memórias... Cartão de Visita|Do R7 07/08/2024 - 17h17 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h17 ) ‌



Projeto criado pela Cia Fragmento de Dança tem como atrações os espetáculos Corpo Coreografia Primeira, de Daniel Fagus Kairoz; Memórias da Pele, de Vinnycias; e Resgate de Danças Vermelhas, de Lima Dorta

Talentosos artistas da dança, do teatro e da performance compartilham entre si e com o público seus processos de criação em andamento no projeto Terça Aberta no Kasulo. Em agosto, as apresentações acontecem no dia 6, a partir das 19h, no Kasulo – Espaço de Arte, com entrada gratuita (reservas antecipadas pelo Sympla).

A atual edição é uma das atividades previstas no projeto ‘’KASULO – ESPAÇO DE ARTE – 15 ANOS’’ – realizado com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas – Governo do Estado de São Paulo.

Confira os destaques da edição:

Em agosto, a Terça Aberta no Kasulo traz três criações em processo: Corpo Coreografia Primeira, de Daniel Fagus Kairoz; Memórias da Pele, de Vinnycias; e Resgate de Danças Vermelhas, de Lima Dorta.

O público assiste aos espetáculos e, em seguida, participa de um bate-papo mediado pelas curadoras do projeto, a atriz Janaina Leite, diretora do Grupo XIX de Teatro, e a bailarina e coreógrafa Vanessa Macedo, que dirige a Cia Fragmento de Dança.

O solo Corpo Coreografia Primeira, de Daniel Fagus Kairoz, é uma dança/reflexão que parte da premissa do corpo como uma coreografia em si, anterior até mesmo ao gesto coreográfico.

Já a dança-performance Memórias da Pele, de Vinnycias, é uma espécie de ritual de resgate de uma ancestralidade travesti, celebrando a existência e sobrevivência da performer, seus processos de transformação e sua caminhada. É uma saudação ao feminino, às yabás, ao passado, presente e futuro, que é travesti.

Por fim, a dança-performance Resgate de Danças Vermelhas, de Lima Dorta, é uma pesquisa de dança-memória em corpo solo, que resgata a discussão sociopolítica da dança moderna nos Estados Unidos, no início do século XX. A ideia é rememorar movimentos políticos feitos por artistas da dança que lutaram organizadamente com operários durante a revolução industrial contra o nazifascismo.

A Terça Aberta no Kasulo acontece em uma terça-feira por mês. A programação é sempre divulgada no site (https://www. ciafragmentodedanca.com.br/ programacao-terca-aberta).

O projeto nasceu em 2016, viabilizado pelo Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, como um espaço de troca, debate e difusão de trabalhos artísticos. Ao longo desse tempo, foram realizadas 47 edições, com a participação de 120 artistas que desejavam compartilhar seus processos, trocando impressões entre si e com a plateia.

Em 2017, a Cia. Fragmento da Dança recebeu o prêmio Denilto Gomes, na categoria “difusão em dança”, por essa iniciativa. E em 2020, o projeto foi indicado ao prêmio APCA na categoria de “difusão”.

Serviço

Terça Aberta no Kasulo – Cia Fragmento de Dança

Mediação: Janaína Leite (Grupo XIX de Teatro) e Vanessa Macedo (Cia Fragmento de Dança).

Quando: 6 de agosto, das 19h às 21h

Kasulo – Espaço de Cultura e Arte – Rua Souza Lima, 300, Barra Funda, Metrô Marechal Deodoro – Linha Vermelha

Capacidade: 40 lugares

Ingressos Gratuitos – Retirada antecipada pelo site https://www. ciafragmentodedanca.com.br/ programacao-terca-aberta).

Duração: 70 minutos + bate-papo

Confira abaixo mais detalhes sobre a programação:

Corpo Coreografia Primeira, de Daniel Fagus Kairoz

Sinopse: Uma dança/reflexão a partir da premissa do corpo como uma coreografia em si. Uma coreografia anterior ao gesto coreográfico. Este experimento se dá no sentido de se deixar dançar pela estrutura coreográfica do próprio corpo enquanto estrutura singular e ao mesmo tempo enquanto espelho da estrutura do cosmos. Trabalho em processo de desenvolvimento. O trabalho original foi concebido e realizado em vídeo, neste momento estou trabalhando sua adaptação para o palco.

Duração: 25 minutos

Ficha Técnica: Coreografia e dança - Daniel Fagus Kairoz | Concepção luz - Daniel Fagus Kairoz

Nome do trabalho:

Memórias da Pele, de Vinnycias

Sinopse: Memórias da pele é um ritual de resgate de uma ancestralidade travesti. Que celebra sua existência e sobrevivência, seus processos de transformação, sua caminhada. Serpente que batalha por sua própria cabeça. É uma saudação ao feminino, Às yabás, ao passado, presente e futuro. O futuro é travesti. Memórias da Pele é uma pesquisa e criação em dança que propõe rememorar processos e vivências de uma corpa travesti preta e periférica.

Duração: 30 minutos

Ficha Técnica:

Direção/Intérprete: Vinnycias

Técnico de iluminação: Yorrana Soares

Resgate de Danças Vermelhas, de Lima Dorta

Sinopse: Resgate De Danças Vermelhas é uma pesquisa de dança-memória em corpo solo que resgata a discussão sociopolítica da dança moderna nos Estados Unidos, no início do século XX. Rememorando movimentos políticos feitos por artistas da dança que lutaram organizadamente com operários durante a revolução industrial contra o nazifascismo.

Duração: 15 minutos

Ficha Técnica:

Artista/Pesquisador: Lima Dorta

Iluminação/Produção: Yorrana Soares