Nova exposição de Diego Mendonça, provoca reflexão sobre reuso de materiais e sustentabilidade

Alto contraste

A+

A-

O conceituado e premiado artista utiliza materiais coletados em marcenarias de Minas Gerais, confirmando a arte como meio de ressignificação

“Um itinerário de Ressignificação” é a nova exposição de Diego Mendonça, que provoca o espectador a entender a arte como meio de reuso, de sustentabilidade e de conscientização sobre o ambiente.

Com obras feitas a partir de materiais coletados em três marcenarias e uma oficina de molduras da cidade, o artista traz uma ressignificação para esses materiais, por uma perspectiva afetiva e ativista. A intenção é fazer o público refletir sobre a utilização dos materiais extraídos da natureza e sua preservação.

A mostra é resultado de uma pesquisa sobre materiais de refugo de marcenarias da cidade, que faz parte do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da Universidade Federal de São João del-Rei, e encerra as propostas selecionadas no chamamento público realizado pelo Museu em 2022.

Diego Mendonça não é apenas uma promessa, mas uma realidade artística que já conquistou reconhecimento internacional. Sua capacidade de expressar emoções e questionar conceitos por meio de sua arte é uma prova do profundo legado criativo de Minas Gerais. Como um artista em ascensão, ele contribui para a rica construção artística do estado, agregando uma visão contemporânea e autêntica.

Mestrando em Artes e Sustentabilidade pela UFSJ, foi aluno do pintor Quaglia e, atualmente, é discípulo da artista Yara Tupynambá. Entre exposições individuais e coletivas, já expôs trabalhos na sede da ONU, no Consulado do Brasil em Nova York, e passou por lugares como Portugal, França, Áustria, Itália e Japão, além de várias cidades brasileiras. Recentemente, foi premiado na Bela Bienal Europeia e Latino América de Arte Contemporânea, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro.

A exposição “Um itinerário de Ressignificação” fica em exibição na sala de exposições do Museu Regional de São João del-Rei, até o dia 28 de Abril. A visitação é gratuita e aberta ao público em geral.

Instagram: @diegom_arte

TikTok: https://www.tiktok.com/@ateliediegomendonca?_t=8ej1fyn6YM9&_r=1

Serviço

Exposição: “Um itinerário de Ressignificação”

Artista: Diego Mendonça

Local: Museu Regional de São João del-Rei

R. Mal. Deodoro, 12 - Centro, São João del Rei - MG

Visitação: até 28 de abril de 2024

Dias e horários: de terça a sexta, das 10h às 17h, sábado, das 13h às 17h e domingo, das 9h às 13h (inclusive feriados)