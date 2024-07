Nova faixa de MC Luuky “Sempre na Simplicidade” alcança Top 1 no YouTube em menos de 24h Com MC Ryan SP, MC Vine7, MC Boladin 2011 e DJ Victor, track que já era viral no Instagram e TikTok com +14 mil criações antes do lançamento... Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 00h43 (Atualizado em 23/07/2024 - 00h43 ) ‌



Com MC Ryan SP, MC Vine7, MC Boladin 2011 e DJ Victor, track que já era viral no Instagram e TikTok com +14 mil criações antes do lançamento oficial alcançou 1º lugar das músicas em alta na plataforma de vídeos

O sucesso de MC Luuky é tanto que extrapola em muito o nome. Menos de 24h após o lançamento de seu novo single “Sempre na Simplicidade”, disponibilizado nas plataformas de música às 21h do dia 17 de julho, o funkeiro alcançou o 1º lugar dos vídeos em alta com o clipe da faixa no YouTube, às 19h do dia 18. A produção audiovisual já soma mais de 1,3 milhão de visualizações - assista aqui. A track, que já era um hit antes mesmo de seu lançamento oficial - somando mais de 14 mil criações no Instagram e no TikTok -, chega ainda com o reforço de peso de nomes como MC Ryan SP, MC Vine7 e MC Boladin 2011, além do DJ Victor, responsável pela produção - ouça aqui.

Com uma batida envolvente e sensual, “Sempre na Simplicidade” é mais um destaque na carreira do jovem MC Luuky, recém chegado no cast de artistas da GR6. “Agradeço demais aos parceiros que tão fortalecendo essa caminhada, possibilitando que a gente faça uma estreia estourada como essa. Espero que a galera continue curtindo bastante esse som e que a gente chegue cada vez mais longe”, comenta o artista.

Com apenas 21 anos e criado no Jardim Leme - bairro localizado no Taboão da Serra, periferia de São Paulo -, Luuky se estabeleceu como uma das grandes revelações da produtora A Base Records, um braço de novos talentos da gravadora GR6. Sua grande estreia no cenário do funk foi através de "Desacato", lançada no fim de 2023, com participações de MC Don Juan - seu padrinho musical -, Ryan SP, MC Davi, Traplaudo, MC Kadu e Gui da Norte, atingindo mais de 21 milhões de streams no Spotify e 18 milhões de views no YouTube.

O ruidoso sucesso rendeu ao jovem MC um convite direto de Rodrigo Oliveira, CEO da GR6, para migrar sua gestão de carreira para a produtora. “Esse é o sonho de qualquer artista do funk e sou muito grato ao Rodrigo, que me honrou demais com esse convite. Aqui é trabalho, fechamento e sucesso. E vem muito mais por aí!”, finaliza Luuky.