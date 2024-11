Novembro musical na Casa Museu Ema Klabin Concerto de cordas, homenagem aos 80 anos de Chico Buarque, canções da Era do Rádio e palestra sobre sonoridade ancestral estão na... Cartão de Visita|Do R7 11/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h49 ) twitter

Concerto de cordas, homenagem aos 80 anos de Chico Buarque, canções da Era do Rádio e palestra sobre sonoridade ancestral estão na programação deste mês da casa museu

A Casa Museu Ema Klabin preparou para o mês de novembro uma programação diversificada ligada à música. Durante todo o mês, o público poderá conferir palestras e diversos espetáculos musicais de diferentes estilos.

Entre os destaques, nos dias 23 e 24 de novembro, está a apresentação do quarteto de cordas Metamorfoses. Em um formato intimista, o quarteto se apresentará nos diversos ambientes internos da Casa Museu Ema Klabin. Essa configuração permitirá que o público aprecie a música enquanto explora a coleção, conectando a sonoridade dos instrumentos com o ambiente artístico da casa museu. Coordenada pelo spalla da Osesp Emmanuele Baldini, o espetáculo contará com um programa comentado pela violista Stefany Moreira Stelet, proporcionando uma experiência musical enriquecedora.

O público também poderá apreciar a nova mostra em cartaz, América pré-colombiana: corpo e território, que apresenta mais de 90 peças arqueológicas de diversas civilizações pré-colombianas que habitaram as Américas por mais de 15 séculos. Com curadoria de Daniela La Chioma e Emerson Nobre, a exposição reúne peças da Coleção Ema Klabin, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE-USP), da Coleção Ivani e Jorge Yunes e de coleções particulares.

‌



Confira abaixo a programação completa:

Canções das Américas: Homenagem aos 80 anos de Chico Buarque

‌



No dia 9 de novembro, às 17h, sob a regência de Paula Christina Monteiro, o grupo Sul Fiato, do Coral da USP (CORALUSP), apresentará Canções das Américas. O espetáculo traz uma seleção de músicas brasileiras e de toda a América Latina, abordando peças eruditas, folclóricas e populares de vários países. O repertório conta com músicas de artistas como Osmán Perez Freire, Ariel Ramirez e Chico Buarque, que será homenageado pelos seus 80 anos. O espetáculo presencial tem 100 vagas por ordem de chegada.

Palestra: a sonoridade ancestral na cerâmica arqueológica

‌



O ceramista e pesquisador de cerâmica dos povos nativos, Carlo Cury, mediará uma jornada sonora, revelando como as relações entre o homem e a natureza moldaram a construção da sonoridade ao longo dos tempos.

A partir de réplicas de cerâmicas arqueológicas, os participantes vão mergulhar na musicalidade de diversas culturas e suas tecnologias ancestrais. Além de entender a construção desses instrumentos, os participantes terão a oportunidade de soprar as peças e experimentar os sons produzidos por apitos, garrafas-apito, antaras, maracas e tambores.

O encontro presencial, com tradução e interpretação em libras, acontece no dia 23 de novembro, das 11h às 13h e integra a programação da mostra América pré-colombiana: corpo e território em exposição na Casa Museu Ema Klabin. São 95 vagas por ordem de inscrição no site da Casa Museu Ema Klabin.

Era da Rádio – Show Denise Mello

A cantora e compositora Denise Mello apresentará seu espetáculo “Mulheres na Canção”, que inclui obras de compositoras brasileiras, principalmente da Era do Rádio. O repertório contará com composições de Almira Castilho, coautora de “Chiclete com banana”, Maysa, autora de “Ouça”, entre outras. Durante o show, Denise também compartilhará histórias de seu livro “A Mulher na Canção”, lançado em 2022. A banda é formada por Denise Mello (voz/violão), Victor Mendes (violão/viola), Ana Eliza Colomar (flauta/cello) e André Rass (percussão).

Com interpretação e tradução de libras, o show será realizado no dia 10 de novembro, das 11h às 13h e marca o lançamento dos Cadernos da Casa Museu Ema Klabin: O dito e o não dito, periódico com textos de pesquisadores convidados sobre temas trabalhados em sua programação. São 100 vagas por ordem de chegada.

Quarteto de cordas Metamorfoses

O quarteto de cordas Metamorfoses se apresentará nos ambientes internos da Casa Museu Ema Klabin. O evento é coordenado pelo spalla da Osesp Emmanuele Baldini, a iniciativa contará com um programa comentado pela violista Stefany Moreira Stelet.

Participam do concerto, os violinistas Leonardo Bock, Daniel Maldonado de Souza, a violista Stefany Moreira Stelet e o violoncelista Lucas Sampaio Ribeiro Martins.

No repertório: Hanacpachap Cussicuinin (Anônimo) – primeiro exemplo de tema polifônico encontrado na América Latina, cerca de 1600; Quarteto para cordas – Adágio (Samuel Barber); Telas sonoras (Edino Krieger) – composição inspirada em 4 técnicas de pintura; As veias abertas da América Latina (C. Facó) – inspirada no livro de E. Galeano e Marejada (Angélica Negrón).

O espetáculo será nos dias 23 e 24 de novembro, às 11h. São 25 vagas por dia, e as inscrições podem ser realizadas no site da Casa Museu Ema Klabin.

Serviço:

Programação musical

9/11, às 17h, Grupo Sul Fiato (CORALUSP) e as canções das Américas 100 vagas por ordem de chegada

10/11, às 11h show Mulheres na Canção de Denise Mello e lançamento dos Cadernos da Casa Museu Ema Klabin: O dito e o não dito - 100 vagas por ordem de chegada- Interpretação e tradução de libras

23/11, das 11h às 13h – Palestra presencial: A sonoridade ancestral na cerâmica arqueológica com Carlo Cury - 95 vagas por ordem de inscrição - interpretação e tradução de libras

23 e 24/11, às 11h, Quarteto de cordas Metamorfoses no interior da Casa Museu Ema Klabin, 25 vagas/dia por ordem de inscrição no site.

Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo

https://emaklabin.org.br/

Sobre a Casa Museu Ema Klabin:

A residência onde viveu Ema Klabin de 1961 a 1994 é uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil com ambientes preservados. A Coleção Ema Klabin inclui pinturas do russo Marc Chagall e do holandês Frans Post, obras do modernismo brasileiro, como de Tarsila do Amaral e Candido Portinari, além de artes decorativas, peças arqueológicas e livros raros, reunindo variadas culturas em um arco temporal de 35 séculos.

A Casa Museu Ema Klabin é uma fundação cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública, criada para salvaguardar, estudar e divulgar a coleção, a residência e a memória de Ema Klabin, visando à promoção de atividades de caráter cultural, educacional e social, inspiradas pela sua atuação em vida, de forma a construir, em conjunto com o público mais amplo possível, um ambiente de fruição, diálogo e reflexão.

A programação cultural da casa museu decorre da coleção e da personalidade da empresária Ema Klabin, que teve uma significativa atuação nas manifestações e instituições culturais da cidade de São Paulo, especialmente nas áreas de música e arte. Além de receber a visitação do público, a Casa Museu Ema Klabin realiza exposições temporárias, séries de arte contemporânea, cursos, palestras e oficinas, bem como apresentações de música, dança e teatro.

O jardim da casa museu foi projetado por Roberto Burle Marx e a decoração foi criada por Terri Della Stufa.

