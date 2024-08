Novo álbum da banda Zimbra, "Pouso", chega às plataformas digitais Uma obra introspectiva que resgata a essência da banda e sua conexão com os fãs Cartão de Visita|Do R7 30/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma obra introspectiva que resgata a essência da banda e sua conexão com os fãs

Ouça em todas as plataformas digitais

A banda santista Zimbra está pronta para lançar seu novo álbum "Pouso", já disponível em todos os apps de música pela Midas Music.

No final de 2023, a banda manifestou seu desejo de entrar em estúdio novamente. "Conversamos sobre isso com o Rick (Bonadio, produtor musical), que se amarrou em fazer, e então começamos a nos mexer já mandando algumas prévias de músicas pra gente fazer uma seleção do que seria gravado", conta Bola, vocalista da banda. Esse processo iniciou-se em março deste ano, com o renomado produtor Rick Bonadio e Sergio Fouad no estúdio Midas, onde o álbum começou a ganhar forma.

‌



"Pouso" traz uma sonoridade mais rock e minimalista, resgatando o conceito de “banda de rock” que marcou os primeiros trabalhos da Zimbra. "Temos aí o grande ponto dele... quisemos explorar o conceito de ‘banda de rock’ preservando o máximo que a gente pudesse pra fazer a sonoridade soar como se estivéssemos apenas nós 4 tocando mesmo", explica Bola. Essa abordagem remete aos álbuns "O Tudo, o Nada e o Mundo" (2013) e "Azul" (2016), enfatizando um som mais cru e autêntico.

A escolha do título "Pouso" reflete a introspecção e a autoanálise presentes nas músicas. "Pouso vem da ideia de REPOUSO, você vai voar lá fora e volta para pousar no mesmo lugar. Repensar e viver um novo dia", comenta Bola. O álbum aborda temas de auto-crítica e debate interno, aceitando e oferecendo palavras duras, mas necessárias, como uma forma de conexão com a comunidade. "É o fio condutor de quase todas as músicas. Aceitando o espaço que criamos nos últimos anos para criar músicas reflexivas e introspectivas. Oferecer de caso pensado para as pessoas", acrescenta Bola.

‌



A composição das faixas foi um processo colaborativo e detalhado. "Eu (Bola) tinha várias músicas de diversos momentos da minha vida entre 2014 e 2023... outras em parceria com o Vitor, e uma que entrou por último que é uma parceria entre eu, Deco Martins (Hotelo) e Math Basso", revela. As músicas passaram por uma pré-produção em Santos antes de serem lapidadas no estúdio Midas. "Conforme a gente ia mandando as músicas pro Rick e pro Serginho, o feedback voltava em cima das que eles gostavam mais e a gente começou uma espécie de pré-produção dos arranjos em Santos, entre nós quatro mesmo".

A faixa "O Que Era Certo", que faz parte do projeto, já foi lançada nos aplicativos de música em 2 de agosto. Esta música reflete sobre o processo de fim e reorganização após mudanças de rota. "‘O que era certo’ é uma música sobre viver o processo do fim e lamber as feridas", descreve Bola. O próximo single, "Eu Vi Tudo", aborda uma autoanálise constante. "‘Eu vi tudo’ é uma espécie de olhar pra si... uma prestação de contas consigo mesmo o tempo inteiro".

‌



A banda está entusiasmada com o lançamento. "Estamos muito empolgados e felizes com o resultado do trabalho, o Serginho e o Rick nos deram muita liberdade e acreditaram muito no que queríamos fazer nesse disco em termos estéticos e conceituais", comenta Bola.

Com uma trajetória que inclui apresentações em grandes palcos como Rock in Rio (2019) e Lollapalooza (2016), Zimbra continua consolidando seu nome no cenário musical brasileiro.