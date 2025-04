Novo roteiro promove turismo sustentável no Litoral Norte de São Paulo As cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, ganharam... Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h26 ) twitter

As cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, ganharam um novo Roteiro de Turismo Sustentável. O lançamento ocorreu durante a BTL Lisboa 2025, uma das principais feiras de turismo da Europa, onde a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) apresentou a iniciativa como parte da estratégia para posicionar a região como referência em turismo de natureza, cultura e aventura no mercado internacional.

Desenvolvido em parceria com a Embratur e a companhia aérea TAP, o roteiro reúne experiências que valorizam a biodiversidade e as tradições locais. A proposta visa integrar os atrativos naturais, culturais e históricos da região, fomentando uma experiência completa para o visitante ao longo de todo o ano.

"São Paulo é um estado de diversidade impressionante, que combina modernidade e tradição, natureza e cultura. Oferece experiências únicas, com roteiros para todos os perfis de viajantes, desde o Litoral Norte com suas praias preservadas até a Serra da Mantiqueira, com suas montanhas e culinária. O estado promove inovação, sustentabilidade e qualificação no turismo, para proporcionar experiências memoráveis para todos. O esforço na divulgação de destinos em feiras como a BTL é resultado de uma ação estratégica do turismo paulista para atrair novos fluxos de visitantes estrangeiros para São Paulo. Temos muitas oportunidades de negócios, destinos turísticos de qualidade e uma conectividade inédita, que facilita a logística de viajantes que buscam natureza, gastronomia, cultura, compras e bem-estar. Tivemos a oportunidade de proporcionar um ambiente de negócios e investimentos por meio de importantes reuniões com foco na expansão da conectividade," destaca o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

A iniciativa apresenta sugestões de atividades e pontos de interesse, organizados por lógica geográfica, perfil de turista e facilidade de acesso, indo de encontro aos objetivos do consórcio turístico de aumento de estadia e qualificação do turista. O guia inclui roteiros com foco em cultura, história, natureza, sol e praia, turismo náutico e turismo de aventura.

Entre os atrativos destacados no roteiro estão a Praia de Itaguaré e o Rio Jaguareguava, em Bertioga; vivências caiçaras e a Cachoeira da Raquel, em Caraguatatuba; avistamento de baleias e mergulho na Ilha das Cabras, em Ilhabela; visita à aldeia indígena Guarani e à Praia de Barra do Una, em São Sebastião; e a Trilha das 7 Praias, Picinguaba e a Ilha das Couves, em Ubatuba.

O Litoral Norte de São Paulo, localizado a cerca de 100 km da capital, configura-se como um importante polo turístico nacional, caracterizado por praias, florestas, rios, cachoeiras, história e gastronomia.

As informações detalhadas sobre os roteiros recém-lançados estão disponíveis em: https://circuitolitoralnorte. tur.br/experiencias-sub/46/ roteiros-turisticos.

Para conhecer os passeios e experiências com fornecedores locais acesse: circuitolitoralnorte.tur.br/ guiageral