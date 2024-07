Novo show gratuito inspirado em parque da Disney ganha sucesso em Gramado A Pizzaria Hector, conhecida por sua experiência gastronômica temática, está chamando atenção de quem visita Gramado Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h03 ) ‌



A Pizzaria Hector, conhecida por sua experiência gastronômica temática, está chamando atenção de quem visita Gramado. Lançado há pouco menos de uma semana, o show "O Grande Iluminari" na fachada do estabelecimento, já superou a expectativa dos organizadores com relação ao número de espectadores. Somente no primeiro final de semana, 3 mil pessoas acompanharam a experiência interativa e gratuita. Nas redes sociais, o sucesso é ainda maior com vídeos que superam dezenas de milhares de visualizações.