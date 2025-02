Number_i lança o novo single “GOD_i” A mais recente sensação musical do Japão, Number_i - Sho Hirano (27), Yuta Jinguji (27) e Yuta Kishi (29) - dá continuidade ao seu... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h46 ) twitter

Escute aqui.

A mais recente sensação musical do Japão, Number_i - Sho Hirano (27), Yuta Jinguji (27) e Yuta Kishi (29) - dá continuidade ao seu bem recebido álbum de estreia, No.I, com “GOD_i”, lançado hoje, 27 de janeiro. A faixa, produzida pelo membro Yuta Kishi, transmite uma mensagem para o “desejo de coragem para dar um passo à frente” e apresenta um novo som para o Number_i.

O lançamento de “GOD_i” acontece apenas algumas semanas depois que o grupo foi premiado pela GQ Japan na Men Of The Year 2024, levando para casa o prêmio de melhor grupo musical” e o lançamento da versão deluxe de seu álbum de estreia No.I - magistralmente apresentado em japonês com cortes em inglês – com 14 faixas que variam de alt rock, hip-hop e R&B no estilo dos anos 90 a indie rock influenciado pelo Reino Unido. No.I (Deluxe) apresenta a nova faixa “HIRAKEGOMA”, que significa “abra a porta” em japonês, uma música pop de novo estilo que combina versos contagiantes com batidas pesadas, seguida pelo single “INZM” - produzido pelo membro do grupo Yuta Jinguji, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Japan's Hot 100 em sua estreia. Sobre “INZM”, a Ones To Watch compartilhou: “Prepare-se para ficar obcecado! O boy group japonês Number_i, composto por Sho Hirano, Yuta Jinguji e Yuta Kishi, apresenta outra faixa com seu mais recente lançamento, 'INZM'. Com seus vocais contundentes e uma coleção de riffs de guitarra pesados e batidas de alta octanagem, o single é um turbilhão de emoções do início ao fim.”

Além dos números de streaming e paradas, Number_i vem dominando as bancas de jornais, estampando capas de revistas importantes em seu país natal, incluindo Newsweek Japan, Elle Japan, Vogue Japan, GQ Japan e Nylon Japan, além de matérias na Highsnobiety Japan, MAPS Japan, MAPS Korea, 25ans, The Fashion Post e muito mais.

“'GOD_i' foi lançado! Também estávamos esperando ansiosamente pelo lançamento dessa faixa. É uma de nossas músicas favoritas, e é realmente uma ótima música! Ficaria feliz se vocês curtissem ouvi-la.” - Sho Hirano

“Acho que essa música tem uma mensagem incrivelmente profunda. Mesmo agora, quando a ouvimos, sentimos sua profundidade. Acredito que o significado ressoará ainda mais dependendo das emoções do ouvinte naquele momento. Por favor, aproveitem a audição!” - Yuta Jinjuji

“Curta o novo som de Number_i! É a música perfeita para começar 2025! Espero que você a coloque em repeat! Estou realmente ansioso para ver suas reações!!!” - Yuta Kishi

No.I (Deluxe) Tracklist:

1.“HIRAKEGOMA”

2. “INZM”

3. “Like HEAVEN”

4.“ICE”

5. “Bye 24/7”

6.“JELLY”

7. “ToumeiNiNaritai”

8. “Numbers”

9. “Recipe”

10. “iLY”

11. “GOAT”

12. “Blow Your Cover”

13. “BON”

14. “INZM (Hyper Band ver.)”

15. “Streetlights” *CD Bonus Track

Number_i online:

Website | Instagram | TikTok | YouTube