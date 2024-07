NX Zero e The Used lançam versão inédita e ao vivo de "On My Own" Em uma colaboração histórica, NX Zero e The Used lançam "On My Own", uma regravação ao vivo de um dos maiores sucessos da banda norte...

Em uma colaboração histórica, NX Zero e The Used lançam "On My Own", uma regravação ao vivo de um dos maiores sucessos da banda norte-americana. A versão especial foi captada durante a "I Wanna Be Tour", em Belo Horizonte, em março de 2024.

Produzida por Gee Rocha, guitarrista e segunda voz da banda paulistana, "On My Own" já está disponível em todas as plataformas de música e no YouTube, com distribuição pela Downtown Music Services.

O convite para essa colaboração única partiu do NX Zero. Fãs declarados do The Used, o quinteto brasileiro aproveitou a oportunidade do encontro para estreitar laços e dividir o palco com seus ídolos. O lançamento fica ainda mais especial porque, nessa semana, a banda norte americana celebra o aniversário de 22 anos do álbum “The Used”, do qual “On My Own” faz parte.

A faixa aborda temas profundos sobre introspecção e autodescoberta, ressoando com os sentimentos de isolamento e a busca por conexão e significado, temas que marcaram uma geração de jovens nos anos 2000.

Gee Rocha comentou o momento: “Tocar com o The Used foi um momento muito especial na história do NX, passou um filme na cabeça, lembrei muito do início, eu ouvia muito a banda e eles foram grandes influências. A gente já tinha se conhecido em 2017, mas dessa vez foi muito especial, porque ficamos muito amigos e acabamos convidando eles para tocarem no nosso show”.

Bert McCracken, vocalista do The Used, também celebrou a parceria: “Fazer a tour com o NX Zero foi a melhor experiência que já tivemos na América do Sul. Conhecemos os caras e nos tornamos amigos imediatamente. Ficamos honrados por ter tido essa incrível oportunidade. ”

Todos os lucros deste lançamento serão destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, com os recursos enviados através da Legião da Boa Vontade (LBV). As bandas também prepararam merchan exclusivo para os fãs, você pode conferir o produto em: https://nxzero.fanlink.tv/ theused_nxzero

A "I Wanna Be Tour" reuniu bandas icônicas da cena EMO, como NX Zero, Fresno, All Time Low, Plain White T's, The All American Rejects, Boys Like Girls, entre outras, reacendendo o interesse pelo gênero e celebrando sua essência.