NX Zero lança Cedo ou Tarde feat. Chorão, registro ao vivo gravado no Allianz Hoje, dia 23 de agosto, Cedo ou Tarde feat. Chorão (ao vivo) chega em todas as plataformas de música e no YouTube Cartão de Visita|Do R7 23/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje, dia 23 de agosto, Cedo ou Tarde feat. Chorão (ao vivo) chega em todas as plataformas de música e no YouTube. O single é o quarto lançado pelo quinteto e integra o DVD ao vivo gravado no Allianz, em dezembro do ano passado.

https://nxzero.ffm.to/cedo_ou_ tarde_feat_chorao

Gee Rocha comentou: “Eu escrevi essa música para o meu pai, que faleceu quando eu tinha só 2 anos de idade. Lembro de me juntar com o Di pra gente escrever essa música como se fosse uma carta pra ele. Muitas pessoas se identificam com essa música. Sinto que de uma maneira não intencional, acabou ajudando as pessoas a viverem o luto e seguirem em frente. Pra deixar "Cedo ou Tarde" mais especial, fizemos essa versão no nosso DVD com a participação do Chorão (em áudio e vídeo). Chorão é eterno e faz muita falta. Foi muito emocionante, de alguma forma, tê-lo com a gente, mesmo que só no coração.”

NX Zero é uma das grandes bandas brasileiras e o sucesso de sua turnê de reencontro “Cedo ou Tarde” é uma prova da força, do sucesso e da importância deles para o público, principalmente seu encerramento em São Paulo, cidade da banda. Para nossa sorte, essa apresentação emocionante foi gravada e será lançada em audiovisual ao longo das semanas.