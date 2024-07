NX Zero lança registro ao vivo de "Só Rezo" NX Zero é uma das grandes bandas brasileiras e o sucesso de sua turnê de reencontro “Cedo ou Tarde” é uma prova da força, do sucesso...

NX Zero é uma das grandes bandas brasileiras e o sucesso de sua turnê de reencontro “Cedo ou Tarde” é uma prova da força, do sucesso e da importância deles para o público, principalmente seu encerramento, que aconteceu em dezembro de 2023 no Allianz Parque, em São Paulo. Para nossa sorte, essa apresentação emocionante foi gravada, será lançada em audiovisual e o primeiro single já está disponível para ver e ouvir no Youtube e nas plataformas de música.

A versão ao vivo do hit “Só Rezo” revela um pouco de como foi esse show, trazendo a banda tocando com entusiasmo, feliz por reencontrar os fãs, e o público vibrando e cantando junto a cada verso.

“Só Rezo é uma canção muito forte, significa demais não só para nós, mas para muita gente. Traz nela toda a potência da fé e do amor, e isso fica evidente no show. Por isso é a música que abriu os shows da Tour Cedo ou Tarde, e nesse registro ao vivo dá para entender toda a força dela”, explica Daniel Weksler.