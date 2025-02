O aguardado terceiro álbum de Tate McRae, "So Close To What", será lançado em 21 de fevereiro Nova música e vídeo de "Sports Car" já disponíveis Cartão de Visita|Do R7 24/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h26 ) twitter

Nova música e vídeo de "Sports Car" já disponíveis

Confira: https://tatemcrae.lnk.to/ sportscar

Assista: https://tatemcrae.lnk.to/ sportscarvideo

A sensação pop multi-platina Tate McRae está prestes a lançar seu altamente aguardado terceiro álbum, So Close To What, em 21 de fevereiro pela Sony Music. Por meio de letras autênticas e emoções cruas, So Close To What representa a jornada de crescer quando o caminho à frente parece infinito e o destino cada vez mais elusivo. É uma exploração introspectiva de autodescoberta, amor e busca por equilíbrio em momentos de incerteza. Faça o pre-save AQUI.

Hoje, Tate lança sua irresistível nova música “Sports Car” junto com o videoclipe oficial. A canção foi escrita e produzida com os hitmakers Ryan Tedder (Taylor Swift, Beyoncé), Grant Boutin (Meghan Trainor, One Republic) e Julia Michaels (Selena Gomez, Dua Lipa).

O provocante videoclipe foi dirigido por Bardia Zeinali (Sabrina Carpenter, Troye Sivan) e estilizado por Brett Alan Nelson (Doja Cat, Karol G). No vídeo, Tate é uma espectadora de seu próprio dinâmico mundo, entrelaçando momentos de alta moda e diferentes personagens. Em uma sociedade que está constantemente observando e julgando, Tate se torna a observadora e retoma o controle. Por meio de sua perspectiva, somos imersos em uma poderosa interação entre estilo e identidade, onde a moda se torna mais do que apenas roupas — é a tela para sua identidade em evolução. Cada look conta uma história, refletindo uma persona diferente que ela incorpora. Confira a exclusiva do clipe na Vogue AQUI.

“Sports car” segue os sucessos “2 hands” e “It’s ok I’m ok”, que alcançou o #1 no chart Hot Dance/Pop Songs da Billboard e rendeu à estrela a canção de maior estreia de sua carreira na Billboard Hot 100.

Em março, Tate embarcará em sua turnê mundial ‘Miss Possessive Tour’, passando pela América do Sul, Europa, Reino Unido e América do Norte. Produzida pela Live Nation, a turnê começa no dia 18 de março na Cidade do México, no Pepsi Centre, com shows em São Paulo, Londres, Amsterdã, Praga, Nova York, Nashville e muitas outras cidades, antes de encerrar em Los Angeles, no Kia Forum, em 26 de setembro. Benee acompanhará como artista de apoio em todas as datas na Europa e no Reino Unido, enquanto Zara Larsson se juntará a Tate em todas as datas nos Estados Unidos e Canadá.

Sua passagem no Brasil acontece no dia 29 de março, no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. Esta será a estreia da cantora no país e era aguardada com muita ansiedade pelos fãs brasileiros. A artista sobe ao palco no mesmo dia em que Shawn Mendes e Alanis Alanis Morissette.

Datas da turnê ‘Miss Possessive Tour’ 2025:

América Latina:

18 de março - Cidade do México, México - Pepsi Centre

22 de março - Buenos Aires, Argentina - Lollapalooza Argentina*

23 de março - Santiago, Chile - Lollapalooza Chile*

25 de março - Santiago, Chile - Teatro Coliseo

27 de março - Bogotá, Colômbia - Estéreo Picnic*

29 de março - São Paulo, Brasil - Lollapalooza Brasil*

Europa:

7 de maio - Lisboa, Portugal - MEO Arena

9 de maio - Madri, Espanha - Palacio Vistalegre

13 de maio - Stuttgart, Alemanha - Schleyer-Halle

14 de maio - Antuérpia, Bélgica - Sportpaleis

16 de maio - Dublin, Irlanda - 3Arena

17 de maio - Dublin, Irlanda - 3Arena

19 de maio - Birmingham, Reino Unido - Utilita Arena

20 de maio - Londres, Reino Unido - The O2

23 de maio - Glasgow, Reino Unido - OVO Hydro

24 de maio - Manchester, Reino Unido - Co-op Live

27 de maio - Paris, França - Accor Arena

28 de maio - Amsterdã, Países Baixos - Ziggo Dome

30 de maio - Copenhague, Dinamarca - Royal Arena

1º de junho - Estocolmo, Suécia - Avicii Arena

3 de junho - Hamburgo, Alemanha - Barclays Arena

4 de junho - Berlim, Alemanha - Uber Arena

6 de junho - Łódź, Polônia - Atlas Arena

8 de junho - Viena, Áustria - Wiener Stadthalle – Halle D

10 de junho - Praga, República Tcheca - O2 Arena

11 de junho - Munique, Alemanha - Olympiahalle

13 de junho - Bolonha, Itália - Unipol Arena

16 de junho - Colônia, Alemanha - Lanxess Arena

18 de junho - Zurique, Suíça - Hallenstadion

América do Norte:

4 de agosto - Vancouver, BC - Rogers Arena

5 de agosto - Vancouver, BC - Rogers Arena

7 de agosto - Edmonton, AB - Rogers Place

9 de agosto - Winnipeg, MB - Canada Life Centre

13 de agosto - Saint Paul, MN - Xcel Energy Center

15 de agosto - Chicago, IL - United Center

16 de agosto - Detroit, MI - Little Caesars Arena

19 de agosto - Toronto, ON - Scotiabank Arena

20 de agosto - Toronto, ON - Scotiabank Arena

22 de agosto - Ottawa, ON - Canadian Tire Centre

24 de agosto - Montreal, QC - Bell Centre

26 de agosto - Boston, MA - TD Garden

27 de agosto - Boston, MA - TD Garden

29 de agosto - Cleveland, OH - Rocket Mortgage FieldHouse

31 de agosto - Baltimore, MD - CFG Bank Arena

3 de setembro - Nova York, NY - Madison Square Garden

4 de setembro - Nova York, NY - Madison Square Garden

6 de setembro - Filadélfia, PA - Wells Fargo Center

9 de setembro - Atlanta, GA - State Farm Arena

11 de setembro - Nashville, TN - Bridgestone Arena

13 de setembro - Orlando, FL - Kia Center

14 de setembro - Orlando, FL - Kia Center

16 de setembro - Austin, TX - Moody Center

18 de setembro - Dallas, TX - American Airlines Center

20 de setembro - Denver, CO - Ball Arena

24 de setembro - São Francisco, CA - Chase Center

26 de setembro - Los Angeles, CA - Kia Forum

27 de setembro - Los Angeles, CA - Kia Forum

Sobre Tate McRae:

Cantora, compositora e dançarina, a multifacetada Tate McRae já acumulou mais de 12,4 bilhões de streams ao longo de sua carreira e diversos hits em 1º lugar no Top 40. Ela recebeu inúmeros prêmios, incluindo Artista do Ano no JUNO Awards 2024, além de indicações para cinco Billboard Music Awards, três MTV VMAs, vários People’s Choice Awards e iHeartRadio Music Awards, entre outros. Tate foi destaque na lista Power of Young Hollywood da Variety em 2022, na 21 Under 21 da Billboard por quatro anos consecutivos, além de estar na lista 30 Under 30 da Forbes em 2021, sendo a musicista mais jovem da lista.

Seu single you broke me first, certificado 4x Platina pela RIAA, já acumulou mais de 2,4 bilhões de streams desde seu lançamento em 2020. Tate colaborou com diversos artistas, incluindo Regard e Troye Sivan no hit de dança You, Khalid em working, Tiësto em 10:35 e Jeremy Zucker em seu viral that way. Seu álbum de estreia em 2022, i used to think i could fly, alcançou o 1º lugar no Global Top Albums Debut Chart do Spotify e ficou no Top 10 em diversos países após o lançamento. Com o single she’s all i wanna be, certificado Platina, o impressionante álbum recebeu elogios de veículos como Billboard, que afirmou: “Tate McRae entra para o estrelato em seu tão esperado álbum de estreia,” enquanto o GRAMMY.com destacou: “…cada faixa mostra que McRae está pronta para ser uma das superestrelas mais autênticas de sua geração.”

Nativa de Calgary, Tate lançou seu segundo álbum, THINK LATER, em 2023, que a catapultou para o estrelato no pop. Ele estreou em 4º lugar no chart de álbuns da Billboard e já acumulou mais de 4,2 bilhões de streams globalmente. Repleto de apelo pop e melodias cativantes, o álbum inclui seu single greedy, certificado 3x Platina, que levou Tate ao topo dos charts Billboard Global 200, Global Excl. US, do Spotify Global e ao 1º lugar nas rádios Top 40. O Los Angeles Times afirmou que ela está “pronta para o estrelato no pop,” enquanto a Vogue declarou que Tate está “dominando o mundo.”

A versatilidade de Tate como performer tem cativado plateias ao redor do mundo. Seja em uma performance vocal poderosa ou em coreografias de alta energia, Tate traz uma mistura única de arte e autenticidade a cada palco.

Siga Tate McRae:

Official Website | YouTube | Instagram | Facebook | TikTok