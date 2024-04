"O Brasil por mãos cubanas"

Alto contraste

Maestro brasileiro é reverenciado em Cuba e o resultado desse encontro é o lançamento de um álbum com renda total revertida à arte cubana

Nem Salsa, nem Rumba, nem Merengue. No álbum Por manos cubanas, três pianistas cubanos interpretam Música Erudita.

Isso mesmo: Música Clássica. Porém...

Nem Mozart, nem Beethoven, nem Villa-Lobos, mas sim Kleber Mazziero.

Isso mesmo: Por manos cubanas é o álbum que traz duas Sonatas para Piano inéditas, compostas pelo maestro brasileiro Kleber Mazziero; interpretadas por três grandes pianistas, as “mãos cubanas” de Yanner Rascón Falcón, Liah Rivero e Angelo Jiménez; e gravadas ao vivo, no Concerto comemorativo dos 110 anos do Museu Nacional de Belas Artes de Cuba.

Por manos cubanas é o 10.º álbum do compositor e maestro Kleber Mazziero, que tanto regeu grandes orquestras europeias quanto tocou com músicos populares como Martinho da Vila e Jorge Benjor. É dessa mistura de formação e influências que nascem as Sonatas, nas quais convivem em perfeita sintonia com a Música Barroca e o Tango, o Dodecafonismo e o Samba.

O lançamento do álbum aconteceu na Feira do Livro de Havana e esta disponível no na plataforma Bandcamp, no endereço: https://klebermazziero.bandcamp.com/album/por-manos-cubanas-3

Preço: 2 dólares. A renda integral será revertida para os artistas cubanos e para o Conservatório Amadeo Roldán, de Havana, que não cessa de formar grandes músicos e mantém viva a chama