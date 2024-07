‌



O show que relembra os antigos sucessos tem entrada gratuita

O cantor Wanderley Cardoso se apresenta na Festa do Morango de Jarinu e Atibaia, nesta final de semana. Wanderley que embalou multidões com grandes sucessos pretende fazer uma viagem ao passado para relembrar grandes hits da Jovem Guarda. O primeiro sucesso, gravado em 1965, foi "Preste Atenção". Logo virou ídolo ganhando o apelido de "O Bom Rapaz", título de seu grande sucesso gravado em 1967, que vendeu mais de cinco milhões de cópias.

Wanderley Cardoso é o grande nome da Festa do Morango que completa 40 anos. Uma das mais famosas e típicas do estado de São Paulo. O evento é promovido pela associação dos produtores de morango de Jarinu e Atibaia. Na semana passada foram vendidas 9 toneladas da fruta. 50% a mais que na semana anterior. É difícil ver as pessoas saindo da festa sem as famosas caixinhas de morangos. Eles graúdos, tem cor vibrante e sabor incomparável. Essa pode ser a explicação para a grande procura pela fruta.

A gastronomia também faz muito sucesso na festa. Tem comida japonesa, brasileira e italiana. Os números não deixam dúvidas. Na última semana, só de frango frito, macarrão e polenta foram vendidas quase 4,5 toneladas.

Quem anda pela festa encontra tudo, ou quase tudo de morango. Dos doces a pão de morango. Parque de diversões, mini shopping com lojas de roupas, doces e diversos produtos completam as atrações da festa que reúne muita gente. Nos dois primeiros finais de semana passaram pelo Parque de exposições Duílio Maziero 28 mil pessoas.

Este ano a Festa do Morango tem 4 finais de semana. Ainda restam os dias 13, 14, 20 e 21 para você visitar a festa que começa às 10 horas da manhã e tem entrada gratuita.

Shows e atrações

A Caravana Tony Araújo – Arquivo Musical apresenta:

13 de julho – Wanderley Cardoso e Gatos de Rua (anos 60)

20 de julho – Queima de fotos

20 de julho – Cyro Aguiar | Ângelo Máximo | New Step Dance (Flash Back)

Informações Gerais

Há cobrança de entrada? Não

Há cobrança de estacionamento para veículos particulares? Sim

Há cobrança de estacionamento para ônibus de excursão? Não

Grupos de turismo precisam realizar cadastro prévio? Não

Serviço:

Local: Parque do Morango Duílio Maziero: Estrada Municipal Campo dos Aleixos, acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77

Cidade – Jarinu

Horário – Sábado – 10 às 23 horas | Domingo – 10 às 19 horas

Show de Wanderley Cardoso – início previsto às 19 horas

informações: (11) 93474-3252

E-mail: associacao.morango@ gmail.com

Facebook: Festa do Morango Atibaia/Jarinu