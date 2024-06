O comeback dela! Confira as músicas mais ouvidas da Katy Perry na Deezer após o anúncio de single

Alto contraste

A plataforma registrou um aumento de 41% de streams da cantora

O aguardado retorno veio aí! Katy Perry anunciou o seu comeback na última segunda-feira, 17 de junho, com "Woman's World", novo single, que chega em 11 de julho na Deezer.

Além da cantora ter tido um crescimento de 41% em streams, a plataforma de música também divulgou as 10 músicas mais ouvidas pelos brasileiros.

Confira abaixo:

01. Dark Horse

02. Roar

03. Firework

04. I Kissed A Girl

05. Hot N Cold

06. Last Friday Night (T.G.I.F.)

07. California Gurls (feat. Snoop Dogg)

08. Chained To The Rhythm

09. Unconditionally

10. The One That Got Away

A Deezer ainda revelou que a maioria dos ouvintes** de Katy Perry residem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Entre eles, 64% são homens e 36% são mulheres, principalmente na faixa etária de 18 a 35 anos.

*Dados de 18/06/2023 até 17/06/2024

**Menos de 18 anos: 2% / 18 a 25 anos: 25% / 26 a 35 anos: 40% / 36 a 45 anos: 22% / 46 a 55 anos: 7% / Mais de 55 anos: 2%.