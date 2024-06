O DJ alemão INNELLEA volta ao Brasil com novo show audiovisual A volta do projeto musical alemão INNELLEA (@innellea), do DJ e produtor alemão Michael Miethig, ao Brasil está cada dia mais perto...

Alto contraste

A+

A-

A volta do projeto musical alemão INNELLEA (@innellea), do DJ e produtor alemão Michael Miethig, ao Brasil está cada dia mais perto. Na turnê mundial “The Belonging Tour”, lançada após o primeiro álbum oficial homônimo, o DJ e produtor faz apresentação exclusiva na cidade de São Paulo: dia 29 de junho no Komplexo Tempo. O novo trabalho explora temas de saúde mental e pertencimento.

O artista, que já esteve no Brasil anteriormente e se apresentou no DGTL Festival, Afterlife e nos tours do Warung por São Paulo e Campos do Jordão, traz performances ao vivo das novas músicas, proporcionando uma experiência imersiva única. O objetivo é conectar os fãs com o novo trabalho, promovendo a conscientização sobre a importância da saúde mental e o sentimento global de comunidade.

INNELLEA, que significa "uma sociedade de pessoas que compartilham os mesmos ideais", busca criar uma conexão profunda através da música. Conhecido por suas faixas atmosféricas e intrincadas, lançadas por gravadoras renomadas como “Afterlife”, “Diynamic” e “Innervisions, ele, que conquistou uma base global de fãs por conta de produções diferenciadas e apresentações cativantes, utiliza uma configuração híbrida de DJ set e live act para proporcionar uma experiência sonora imersiva e dinâmica, combinando elementos do techno e house progressivo com uma estética melódica e emocional.

A apresentação é também um grande convite para uma jornada coletiva através das crises pessoais e uma catarse emocional. De um estado de incerteza para uma revelação: "Nós pertencemos aqui!", esse é o objetivo de INNELLEA em seu mais novo trabalho.

Publicidade

A programação

Além do show do DJ alemão, o evento também conta com apresentações do argentino Juan Hansen, que aposta em uma fusão do indie, rock, techno melódico e sons experimentais; do duo BINARYH, fundado em 2016 pelo casal brasileiro Camila Giamelaro e Rene Castanho, que agitou o Lollapalooza de 2023 com seu techno com sonoridade marcante; e de outro brasileiro, Tolex, que é um nome em ascensão no cenário da música eletrônica e reconhecido por sua habilidade singular em criar harmonias nos gêneros melodic house, melodic techno e progressive house. O convidado especial da noite é o espanhol Marino Canal, que possui uma incrível capacidade de criar paisagens sonoras especiais dentro do espectro da house music e do techno.

Publicidade

SERVIÇO - “The Belonging Album Tour" em São Paulo 2024

@innelleasaopaulo

Publicidade

Data: 29 de junho de 2024.

Horário: das 22h às 7h.

Local: Komplexo Tempo - Avenida Henry Ford, 511 - Parque da Mooca, São Paulo - SP.

Preços: os ingressos são unissex. Regular Pass: Inteira - a partir de R$240 + taxa de R$ 31,91 e Meia-entrada/ Ingresso social: a partir de R$120 + taxa de R$16,45 (para quem tem direitos previsto pela lei federal n° 12.933/2013 ou optam pela compra do ingresso social, que gera uma doação automática no momento da compra, não é necessário levar 1kg de alimento); Mezanino Área VIP: Inteira - a partir de R$440 + taxa de R$57,67 e Meia-entrada/ Ingresso social: a partir de R$220 + taxa de R$29,33; Bistrô Mezanino Área VIP para 4 pessoas: Inteira - R$1.160 + taxa de R$150,42, com consumação de R$ 500.

Site de vendas: https://www.ingresse.com/ innelleasaopaulo/

Informações e reservas de camarotes: (11) 91336.8921

Classificação etária: 18 anos.

Sobre a BE-ON

A Be-On Entertainment (@beonentertainment) é uma produtora de eventos fundada em 2014 e tem a missão de fornecer experiências de qualidade que transcedem os padrões convencionais. A empresa atua, principalmente, na cena da música eletrônica e há uma década tem se destacado no mercado de entretenimento por entregar ao público eventos diferenciados e de alto padrão; entre os principais estão: festas O Circo e Warung Tour (São Paulo), S.O.M Festival (Trancoso) e Tribe Festival, além de parcerias com as labels DGTL São Paulo, Afterlife, X Future e Music On e com artistas internacionais como Boris Brejcha In Concert, Carl Cox e Solomum.