O legado da Rainha do Rádio: Emilinha Borba é celebrada em concerto no Theatro Municipal de Niterói Com entrada gratuita, Mona Vilardo e Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais apresentam "Emilinha Borba - Aí vem a Marinha" nos...

Com entrada gratuita, Mona Vilardo e Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais apresentam “Emilinha Borba - Aí vem a Marinha” nos dias 14 e 15 de novembro

Uma das cantoras mais populares do Brasil, Emilinha Borba (1923-2005) será revisitada no concerto sinfônico “Emilinha Borba - Aí vem a Marinha”, com a cantora Mona Vilardo e a Banda Sinfônica do Corpo dos Fuzileiros Navais, que acontece nos dias 14 e 15 de novembro, quinta-feira, às 19h, e sexta, às 17h, no Theatro Municipal de Niterói. A entrada é franca.

Mona Vilardo – que realiza desde 2017 uma larga pesquisa sobre a vida e as canções das Rainhas do Rádio – fará um passeio pela história de Emilinha, cujo centenário aconteceu em 2023, ao interpretar sucessos como o bolero “Se queres saber” e canções de Carnaval como "Primavera no Rio" e "Tomara que chova". A artista estará no palco com um figurino do acervo de Emilinha Borba usado por ela nos anos 1970, além da criação de um figurino para a ocasião assinado por Aline Ciafrino - uma grande referência em figurinos na cidade de Niterói.

Emilinha, Niterói e a Marinha

‌



Emilinha foi uma das cantoras mais populares do país, se destacando principalmente na conhecida “Era do Rádio” - que abrangeu os anos de 1936 até 1958. A cantora teve uma presença marcante na cidade de Niterói ganhando o título de Madrinha da Banda do Ingá, além de, certa vez, apresentar o programa "A felicidade bate à sua porta" no Bairro de São Domingos.

Em 1947, Emilinha foi eleita "A Favorita Permanente da Marinha", título esse que demonstrava o laço estreito entre ela e a corporação militar que sempre estava junto dela em homenagens, shows e condecorações. Emilinha recebeu também o título de “Amiga da Marinha” e gravou, em 1954, o clipe “Aí vem a Marinha”, além de ter dado voz ao conhecido e expressivo Hino da Marinha: Cisne Branco. Faz parte do seu acervo histórico e pessoal diversos troféus, homenagens e matérias de jornais demostrando a forte amizade e afeto entre Emilinha Borba e a Marinha do Brasil.

‌



- Resgatar a história de Emilinha Borba junto à Marinha do Brasil é manter viva a memória cultural do nosso país e apresentá-la aos mais jovens reafirmando a importância do resgate histórico e cultural - valores importantes para a nossa sociedade – ressalta Mona Vilardo.

Serviço:

‌



Local: Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói - RJ

Dias e horários: quinta-feira, 14 de novembro, às 19h, e sexta-feira, 15 de novembro, às 17h

Entrada Franca, com retirada de ingressos uma hora antes do início do concerto na bilheteria do teatro, um ingresso por pessoa (Sujeito a locação do teatro)

Classificação livre

Rede social:

https://www.instagram.com/ rainhasdoradio/

https://www.instagram.com/ monavilardo/