O Mágico de Oz Espetáculo escolhido via Instagram chega ao Teatro Cartão de Visita|Do R7 08/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h46 ) ‌



Espetáculo escolhido via Instagram chega ao Teatro

Em votação realizada no Instagram MTC Cultura, o público decidiu: chega ao nosso Teatro o espetáculo O Mágico de Oz, em 11/8 (domingo), às 16h.



Teatro, contação de história, música e interatividade do público ajudam a recontar a clássica aventura de Dorothy, do Espantalho, do Homem de Lata e do Leão, que percorrem o caminho de tijolos amarelos. O espetáculo traz uma proposta interativa com música ao vivo e visual impecável dos personagens.



O espectador vai acompanhar a história de Dorothy que, após um tornado em Kansas, vai parar na fantástica Oz, onde as coisas são coloridas, bonitas e mágicas. Porém, o seu maior desejo é retornar de volta para casa. Para isso ela deve encontrar um mágico que lhe mostrará como realizar este sonho.



O Mágico de Oz é um espetáculo realizado pela Cyntilante Produções, premiada companhia teatral de Belo Horizonte que investe na difusão do Teatro Musical, especialmente para a infância e a juventude.

Serviço

11/8 (domingo), às 16h

Ingressos: R$ 60 (inteira)

Classificação: livre



Ingressos pelo link ou na Bilheteria do Teatro

Horário de funcionamento da bilheteria: de segunda a sábados, das 12h às 20h ou até 30

minutos após o início do espetáculo. Domingos e feriados, das 12h às 19h ou

até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

Centro Cultural Unimed-BH Minas