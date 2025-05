O monstro da porta da frente Espetáculo abre a temporada do FESTA - Festival de Teatro e Artes Cartão de Visita|Do R7 05/05/2025 - 16h26 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Espetáculo abre a temporada do FESTA - Festival de Teatro e Artes

Cartão de Visita - Entretenimento

Prestes a completar 90 anos, o Minas Tênis Clube está em festa! Nada mais justo do que trazer as celebrações para o Centro Cultural Unimed-BH Minas e, neste ano especial, apresentamos o FESTA – Festival de Teatro e Artes.

O espetáculo O Monstro da Porta da Frente, de A Digna Coletivo Teatral com direção de Kiko Marques, oferece às crianças uma reflexão sobre a importância do convívio e interação com a comunidade onde residem. e convida crianças e adultos a questionarem os usos dos territórios urbanos.

“É na cidade que a criança experimenta a diversidade das narrativas humanas. Por isso, todo nosso trabalho cênico para este público visa proporcionar um olhar poético para suas relações e interações com os territórios que ocupam”, diz o coletivo. Com grande apelo visual, muito humor e uma trilha musical original, a peça se inspira nas histórias de antigos cinemas de bairros da cidade de São Paulo e brinca com gêneros cinematográficos e referências tanto à sétima arte quanto às próprias salas de projeção. Em 2023, o espetáculo rendeu a Kiko Marques o Prêmio APCA de Melhor Direção de Teatro Infanto-juvenil. A peça também foi contemplada com 3 prêmios Pecinha é a Vovozinha, do crítico Dib Carneiro Neto, sendo Melhor Atriz para Helena Cardoso, Melhor Direção para Kiko Marques e Melhor Espetáculo.

‌



Na história, a menina Laura brinca de criar filmes com seu celular em um galpão abandonado, onde no passado funcionava o cinema de seu bairro. Laura percebe que o galpão e grande parte de sua vizinhança foram vendidos para os Srs. Compasso e Descompassado, que querem ocupar o bairro com lojas que vendem produtos de plástico. Um misterioso personagem que habita o cinema abandonado, o Lanterninha, ajuda Laura a criar um filme para conscientiza os moradores do bairro da importância de manter o cinema vivo e evitar que a vizinhança tenha que mudar de suas casas.

O coletivo, sediado em São Paulo, é conhecido por sua relação direta com o público nos espetáculos. Em O Monstro da Porta da Frente, essa interação aparece em dose dupla: no diálogo direto do elenco com o público e na história, quando a personagem se coloca como agente transformador da comunidade em que vive: “A gente entende que o teatro é um ato social, e no caso de espetáculos para crianças, isso se torna ainda mais potente e intenso. O teatro não é só o discurso, mas também a forma que a gente se coloca frente ao outro, e estar frente ao outro é um ato político”, explica o coletivo.

‌



O Coletivo A Digna Coletivo Teatral tem 15 anos de pesquisa cênica continuada. Desde sua criação, investiga o espaço da cidade e as estruturas das relações humanas. Em 2025, além de apresentar O Monstro da Porta da Frente, o grupo apresenta o espetáculo adulto E se fôssemos baleias?, em circulação pelo estado de São Paulo, indicado ao Prêmio Shell 2024 na categoria Dramaturgia.

Ficha técnica:

‌



Concepção: A Digna Coletivo Teatral (Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa)

Direção: Kiko Marques

Assistente de direção: Matilde Menezes

Dramaturgia: Victor Nóvoa

Elenco: Ana Vitória Bella, Caio Marinho, Helena Cardoso e Luís Mármora

Direção de arte: Eliseu Weide

Criação de luz: Lui Seixas

Trilha sonora original e direção musical: Zimbher

Músicos (gravação): Rodrigo Zanettini e Felipe Chacon

Produção Musical (estúdio): Rodrigo Zanettini

Vídeo em stop motion: Pasárgada Comunicação

Fotos: Jamil Kubruk

SOBRE O FESTA

Serviço

O monstro da porta da frente, de A Digna Coletivo Teatral - FESTA - Festival de Teatro e Artes

Data: 18/5

Horário: domingo, às 17h

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas – Rua da Bahia, 2.244

Classificação: livre

Ingressos: R$40 (inteira). À venda na bilheteria do Teatro e na Sympla.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.