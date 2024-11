O novo EP de Tom Speight, “Stay Alive”, foi lançado

Créditos: Bobby V

"A música de Speight pega os melhores elementos do folk e do pop e os une para criar um som cru e contagiante." - The Telegraph

"Encantador." - The Times

"Notável." - The Independent

"Belos hinos acústicos pontilhados, rockers incisivos, peças folk espontâneas, Tom Speight pode seguir sua inspiração para qualquer lugar." - Clash

Tom Speight está de volta com um novo EP intitulado Stay Alive. A faixa de abertura e título do EP, “Stay Alive”, foi produzida por Chris Bond (Nick Mulvey, Hollow Coves) e é uma canção comovente, porém empolgante, inspirada na leitura do livro de mesmo nome de Matt Haig, que aborda as lutas de Speight com a saúde mental ao longo dos anos.

Após uma bem-sucedida turnê no Reino Unido e no Brasil, com shows esgotados, Speight voltou ao estúdio para trabalhar em novas músicas. Outra faixa do EP, "Somebody Somewhere", é uma canção delicada com os vocais de sua colaboradora de longa data, Lydia Clowes. “Eu produzi no lendário Abbey Road Studios,” disse Speight. “É uma música sobre desejar que alguém te aceite de volta, inspirada por Michael Kiwanuka e Fleetwood Mac. É uma balada folk hipnótica."

“Once” é uma faixa folk-pop evocativa que entrelaça intricadamente a jornada desde a emoção de se apaixonar até o descenso melancólico de se desapaixonar. Inspirada no início da carreira de Ben Howard, a faixa traz uma reviravolta refrescante de sensibilidade indie, tornando-se uma adição cativante a qualquer playlist. A última faixa inédita, "Kind to You", é uma bela balada de piano com a participação da dupla sueca The Mayries. Inspirada em vários casamentos que Speight assistiu no verão, ele comenta: “Eu me vi querendo escrever a música perfeita para casamentos. É uma faixa extremamente simples, focada no piano e nas harmonias.”

O EP Stay Alive segue o lançamento de seu álbum de 2023 Love & Light pela Nettwerk – uma poderosa exploração do amor, perda e esperança, mergulhando profundamente em suas próprias experiências e emoções. Amparado fortemente pela BBC Radio 2 (onde impressionantemente Speight teve dez singles adicionados às playlists da rádio ao longo de sua carreira), o álbum foi eleito "álbum da semana" com faixas como “Let Go” e “Trick of the Light” sendo incluídas na programação da estação.

Continuando a homenagear algumas das maiores inspirações de Tom, incluindo Damien Rice, Sufjan Stevens e John Mayer, ao mesmo tempo em que explora novos territórios reminiscentes de Dermot Kennedy e Tom Grennan, singles como “The One” destacaram os talentos líricos excepcionais de Tom, com comparações ao estilo introspectivo de Tom Odell. A faixa rapidamente chamou a atenção da The Independent, sendo escolhida como "track of the week", além de receber elogios de veículos como Wonderland, METAL, Headliner e Music News.

Fique atento para mais novidades de Tom Speight em breve.

Stay Alive Tracklist:

1. Stay Alive

2. Somebody Somewhere (w Lydia Clowes)

3. Kind to You (w The Mayries)

4. Once

5. Stay Alive (Acoustic)

About Tom Speight:

Do Reino Unido ao Brasil, em shows principais e como suporte para alguns dos maiores artistas, Tom Speight tem sido destacado por publicações como The Times, The Telegraph e The Independent como um artista prolífico desde o início. Com uma sequência de EPs e três álbuns completos lançados, ele obteve forte apoio da rádio BBC Radio 2, com oito discos incluídos nas playlists consecutivamente, e acumulou mais de 250 milhões de streams em plataformas digitais. Desde 2016, Tom ganhou reconhecimento internacional, abrindo para grandes nomes como Ed Sheeran, Snow Patrol, Lewis Capaldi e Stereophonics. Sua música tem se conectado com fãs em todo o mundo, e suas performances emocionantes lhe renderam muitos elogios.

O terceiro álbum de Tom, Love & Light, marcou um grande marco em sua carreira, consolidando o sucesso de seus dois álbuns anteriores de destaque (Collide, de 2019, e Everything’s Waiting for You, de 2021), cujas faixas apareceram tanto em filmes quanto na televisão, incluindo programas de sucesso como The Voice, Strictly Come Dancing, Masterchef, To All the Boys e Love Island, onde Tom foi o artista mais tocado da temporada de 2021. Além disso, o videoclipe de "The One" foi exibido no Sunday Brunch da Channel 4. Tom também tem sido uma presença constante na televisão britânica, compartilhando sua trajetória e trabalho em programas como ITV News, BBC Breakfast, Sky News, e nas publicações mais respeitadas do Reino Unido.